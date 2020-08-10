Витрати державного бюджету на забезпечення роботи детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), залучених до розслідування справи «Роттердам+», склали 96 млн грн.

Про це з посиланням на власні підрахунки повідомив колишній голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитро Вовк.

«Після призупинення НАБУ/САП фейкової справи «Роттердам+» час робити проміжні підсумки. Скільки ж коштувало державному бюджету 3,5 роки роботи детективів, прокурорів, забезпечення їх роботи? Відповідь: 96 млн грн», – повідомив Вовк.

Ці розрахунки проводилися на підставі фактичного бюджету НАБУ та САП та кількості залучених до розслідування фахівців – 15 детективів НАБУ та 7 прокурорів САП.

«Такий розрахунок був виконаний на підставі публічних/офіційних джерел та загальної логіки. За його результатами лише ідентифіковані витрати на фейкове розслідування склали не менше ніж 47 млн грн», – додав Вовк.

Нагадаємо, 8 серпня 2020 р. закінчився термін проведення розслідування, яке тривало 3,5 років, з березня 2017 р. Згідно з кримінально-процесуальним кодексом, до 8 серпня 2020 р. НАБУ зобов'язане було завершити розслідування, а САП передати справу до суду або закрити справу за відсутністю складу злочину.

7 серпня головний редактор сайту «Цензор.Нет» Юрій Бутусов з посиланням на власні джерела повідомив, що САП ще 3 серпня зупинило розслідування, оскільки в справі немає ключового елементу, без якого воно втрачає сенс – експертизи, яка підтверджує наявність збитків державі.

Згодом цю інформацію підтвердили також адвокати сторони захисту. НАБУ та САП офіційних коментарів не надали.

Раніше повідомлялося, що за інформацією адвокатів сторони захисту, НАБУ за 3,5 роки не вдалося отримати жодної експертизи, що підтверджує нанесення збитків формулою "Роттердам+". При цьому сторона захисту надала висновки чотирьох українських державних і міжнародних дослідницьких інститутів, які підтвердили відсутність будь-яких збитків або необґрунтованого отримання прибутку від дії формули.

Раніше інформацію про відсутність висновків експертизи про збитки в кінці червня 2020 р. підтверджував і сам глава САП Назар Холодницький.

Колишній заступник генпрокурора (2015-2016 рр.) Давид Саквалерідзе також заявив, що у справі "Роттердам+" немає складу злочину, через що воно може розвалитися в суді.

Формула "Роттердам +" діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.

Аналогічний принцип ціноутворення з 2017 р. і по поточний момент діє при визначенні вартості природного газу для населення. Цей принцип - так звана формула «Амстердам+» - в червні 2020 р. був прописаний в меморандумі з МВФ, підпис під яким поставив в тому числі президент Володимир Зеленський.