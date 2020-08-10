Формула, яка раніше використовувалася для розрахунку ціни на газ, була побудована на принципі імпортного паритету

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«Український ринок дійсно півтора року тому ще працював за принципом, що ринкова ціна не може бути дешевшою, ніж ціна імпорту. Це називається імпортний паритет», — зазначив голова НАК «Нафтогаз Україна».

Однак, за словами Коболєва, упродовж останнього року через надлишкову пропозицію і обмежений попит ціна на українському ринку почала знижуватися відносно імпортного паритету.

«Із 1 січня насправді ціна газу в Україні не регулюється. Була рекомендована ціна, ми пропонували газ за нижчою ціною, ніж рекомендована», — пояснив Андрій Коболєв.

Нагадаємо, з 2017 року ціна на газ для населення визначалась за принципом імпортного паритету. До лютого 2020 року ціна визначалася як вартість газу на німецькому хабі NCG плюс його доставка в Україну. З лютого по липень 2020 року формула передбачала прив’язку до хабу TTF в Нідерландах плюс затрати на доставку в Україну. З 1 серпня 2020 року відкрився ринок газу для населення, однак принцип імпортного паритету продовжив діяти.

Аналогічна формула «Роттердам+» діяла в 2016-2019 роках для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозу вартості електроенергії виключно для промислових споживачів. Вона передбачала внесення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам– Роттердам–Антверпен для всього вугілля. Формулу скасували 1 липня 2019 року зі введенням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.