Голова комітету з енергетики та житлово-комунального господарства Андрій Герус в рамках своїх повноважень недостатньо реагує на розкладання державної енергетичної компанії «Центренерго» олігархом Ігорем Коломойським

Про це у Facebook написала народна депутатка фракції «Слуга народу» Людмила Буймістр, розповівши як за рахунок населення були покриті борги Приватбанку і що така ситуація можлива з Центренерго.

«Чи доведеться платити громадянам за збитки, які створює олігарх на державному Центренерго? За І півріччя компанія отримала майже 500 мільйонів гривень збитків. І це не дивно, якщо згадати постійні корупційні скандали та, по суті, зовнішнє управління компанією менеджерами Коломойського… До речі, комерційним директором в Центренерго ще й досі залишається близкький до олігарха Олександр Уваров», - написала Буймістер.

Вона розповіла, що занепокоєна ситуацією навколо важливого державного енергетичного об’єкту і тому вирішила перевірити, як профільний комітет Ради сприяє покращенню фінансового стану, викоріненню прокладок і схем на держпідприємстві, котре розграбовують вже цілий рік.

Депутатка підкреслила, що направила депутатський запит Андрію Герусу і задала виключний перелік важливих питань, але у відповідь отримала копію його листа на адресу Фонду держмайна з проханням виконати аудит діяльності Центренерго.

«Вважаю, що листа Андрія Геруса з приводу аудиту держкомпанії недостатньо. Точно потрібно залучати правоохоронців, створювати тимчасову слідчу комісію у Верховній Раді. Сподіваюсь, голова Комітету енергетики та ЖКП не буде ігнорувати проблеми Центренерго через Коломойського», - додала Буймістер.

Як повідомлялося, влітку 2019 року в період перебування Андрія Геруса на посаді представника президента в Кабміні в держкомпанії «Центренерго» був призначений новий менеджмент, який пов'язують з групою «Приват» Ігоря Коломойського.

Як заявив бізнесмен Віталій Кропачев Герус в цей період приїздив до нього від Коломойського домовлятися про розгортання схем на Центренерго.

За підсумками 2019 року збитки держкомпанії склали 2,5 млрд грн, в 2018 вона була прибутковою (1,4. млрд грн). Підтверджені ФДМ борги досягли 4 млрд грн.

«Центренерго» з літа 2019 почало поставляти за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи «Приват» - Нікопольський і Запорізький заводи феросплавів, «Дніпроазот», а також трейдера «Юнайтед Енерджі». По даним Low Carbon (проект ФРН) збитки на цих оборудках досягли 900 млн грн.

За даними розслідування Бігус.інфо вугілля на «Центренерго» поставляється через російські фірми бізнесменів близьких до терористів «ДНР».

При цьому Радіо Свобода повідомила про постачання газу на «Центренерго» компанією Юнайтед Енерджі близькою до Коломойського. При цьому газ купується у напівдержавної «Укрнафти» за ціною нижче ринкової і продається на «Центренерго» вище ринкової. «Юнайтед Енерджі» була першим і найбільшим імпортером електроенергії з Росії після відкриття імпорту за поправкою Андрія Геруса.

В липні Нацполіція відкрила кримінальне провадження щодо можливих корупційних дій керівництва ПАТ «Центренерго» при закупівлі вугілля, повідомив колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та ексголова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль. Він також написав звернення до голови парламенту Дмитра Разумкова з проханням розглянути звільнення Геруса на відповідь Володимира Зеленського щодо відповідної петиції.