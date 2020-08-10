Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» оприлюднила інструкцію для побутових споживачів, які в умовах конкурентного ринку та різноманітних цінових пропозицій постачальників, бажають купувати блакитне паливо в Газопостачальній компанії «Нафтогаз України».

Інструкція оприлюднена на Facebook-сторінці компанії.



В компанії наголошують, що з 1 серпня уряд та Нафтогаз не встановлюють ціну на газ всім споживачам. «Нафтогаз визначає ціну ТІЛЬКИ для своїх побутових споживачів (клієнтів ГК «Нафтогаз України»). Нафтогаз – лише один з багатьох постачальників газу для населення. З 1 серпня газзбути та інші постачальники самостійно встановлюють ціну на газ для людей. Тарифи на газ у різних постачальників різні», - підкреслюється в повідомленні.



За словами директора Газопостачальної компанії «Нафтогаз України» Максима Рабіновича, ціна формуватиметься в залежності від ситуації на ринку. «Кожен постачальник газу самостійно регулює ціну на газ для клієнтів, з огляду на вартість ресурсу та конкуренцію з іншими постачальниками", - зазначив він.



Рабінович наголосив, що побутові споживачі ГК «Нафтогаз України» зможуть обирати газові тарифні плани. Зокрема, тариф "Місячний", за яким ціна газу оприлюднюється на початку кожного місяця поставки (у серпні 2020 року ціна газу за цим тарифом складає 3,24 грн/куб. м з ПДВ, без вартості доставки).



Також в компанії повідомили про плани запустити ще один тариф для побутових клієнтів з середині серпня – «Річний». В рамках цього тарифу щомісячна ціна газу буде зафіксована на рівні 4,73 грн/куб. м. (з ПДВ, без вартості доставки (розподілу).



Нагадаємо, що з 1 серпня 2020 року завершив дію режим покладення спеціальних обов’язків на ринку природного газу (ПСО). Ціни на газ для своїх побутових і непобутових клієнтів кожен постачальник визначає самостійно.



Також з 1 липня діє оновлена процедура зміни постачальника газу, за допомогою якої побутові споживачі газу (фізособи) можуть вільно обирати постачальника за рівнем сервісу та тарифним планам.



За оцінкою НКРЕКП, у І кварталі 2020 року близько 69% обсягів постачання природного газу населенню здійснювалось постачальниками, контрольні пакети акцій (часток, паїв) яких знаходились у власності операторів ГРМ (об’єднаних в "Регіональній газовій компанії") близько 2 % - групою "Нафтогаз України" та близько 29 % обсягів - іншими постачальниками.