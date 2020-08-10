Введение пошлин на импорт дизельного топлива, на которой настаивает «Укртатнафта» Игоря Коломойского, может сорвать уборочную и посевную кампании.

Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.



По его словам, инициатива Укртатнафты зачастую освящается в СМИ как патриотический шаг для ограничения влияния страны-агрессора, однако на самые дела это лоббистский ход для усиления своих позиций на рынке и получения сверхприбылей. При этом основной удар придется на аграриев, которые как раз заходят в уборочную и посевную кампании.



«Вся с/х техника нашего АПК работает на дизтопливе. Рост цен на ДТ приведет к росту расходов аграриев и может частично сорвать обе кампании. Мелкие и средние агрохозяйства вообще могут оказаться в убытках. Рост расходов значительно снизит финансовый результат отрасли по итогам года. Учитывая тот факт, что АПК сегодня является крупнейшим экспортером, страна получит меньше валюты, а бюджет меньше налогов. Это, в свою очередь, приведет к еще большему ослаблению гривны и росту дефицита Пенсионного фонда. Плюс ко всему, рост расходов аграриев неизбежно обернется повышением цен на продукты питания. Таким образом за желание группы «Привата» заработать сверхприбыль в итоге «заплатят» пенсионеры и граждане с низким уровнем доходов», - подчеркнул Муса Магомедов.



Напомним, в начале июля «Укртатнафта» обратилась в Минэнерго с просьбой ввести пошлины на импорт ДТ. Это уже вторая попытка «Укртатнафта» добиться введений пошлин с начала этого года.



Президент Нефтегазовой ассоциации Неля Привалова ранее заявляла, что введение спецпошлины приведет к повышению цен на топливо, в результате чего пострадают, прежде всего, аграрии, металлурги, перевозчики, а общие потери экономики составят около 11 млрд грн.



В январе 2020 г. «Укртатнафта» уже обращалась к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства по факту якобы антиконкурентных действий при поставках в Украину российского дизельного топлива и сжиженного газа, и требовали введения на них пошлин в размере 8,46%. Однако Межведомственная комиссия не нашла оснований для антисубсидиционного расследования и отказалась вводить пошлины.