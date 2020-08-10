Новый финансовый план Укрзализныци, утвержденный на заседании Правительства 27 июля, предполагает существенный рост операционных показателей.

Об этом пишет Генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.

«Бросается в глаза рост административных затрат на 700 млн грн или почти в два раза по сравнению с 2019 годом. И это при падении всех показателей перевозок!».

Эксперт также отметил, что в текущем финансовом плане впервые упоминается само понятие «повышение операционной эффективности». «Однако финплан УЗ на 2020 год не содержит ни одной конкретной цифры и значения показателя по операционной эффективности. Само же «повышение» используется в основном для обоснования затрат на соответствующие консультационные услуги на сумму 72 млн грн.», - отметил он.

Напомним, ранее Владимир Гусак заявил, что в новом финансовом плане Укрзализныци завышены цены на топливо и электроэнергии на 2 и 1,4 млрд грн соответственно. Так, при реальном тарифе на электроэнергию на уровне 1,6 – 1,7 грн за КВт*час, в финплане заложен тариф 2,15 грн за КВт*час. Аналогичная ситуация с дизельным топливом: при рыночной цене в цене менее 20 тыс. грн за тонну с НДС в финпалне заложено 29,1 тыс. грн за тонну.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины утвердил финансовый план АО "Укрзализныця" на 2020 год. Соответствующее распоряжение №927-р от 27 июля опубликовано на Правительственном портале. Проект финансового плана УЗ на 2020 год был презентован в ноябре прошлого года, но его показатели, очевидно, могли быть скорректированы в связи с эпидемией коронавируса и кризисными явлениями в экономике.