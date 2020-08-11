Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) можуть вдатися до тиску на експертів, щоб фальсифікувати висновки експертизи про начебто нанесення збитків у справі «Роттердам+» і будь-якою ціною передати справу до суду.

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомила адвокат сторони захисту Наталія Дригваль.

«Ми припускаємо, що зараз відбувається дуже сильний тиск на експертів для того, щоб вони підтвердили ці збитки будь-якою ціною», - зазначила адвокат.

За її словами, зібрані за понад три роки досудового розслідування матеріали справи не підтверджують ні нанесення збитків від дії формули, ні отримання надприбутків, ні будь-якого складу злочину.

Саме тому, на думку адвоката, НАБУ може вдатися навіть до незаконного тиску на експертів, щоб передати справу до суду і тим самим перекласти відповідальність за повністю сфабриковану справу з органу досудового розслідування на суд.

«Як це дуже люблять говорити прокурори та слідчі: «далі в суді ви розберетеся». Дійсно, ми в суді це розіб’ємо, не залишимо каменя на камені. Це дійсно так, оскільки нами проведено вже більше десятка плідних, ґрунтовних, комплексних експертиз, які не залишають будь-якого шансу для того, щоб ця (сфабрикована під тиском – прим.) експертиза встояла будь-якою ціною», - запевнила Наталія Дригваль.

Адвокат вкотре наголосила, що формула «Роттердам+» ніяк не могла завдати збитків, а лише відображала економічні реалії, які діяли на той момент.

«Ми провели дослідження, які вивчили всі можливі аспекти, всі арифметичні, логічні, логістичні, економічні питання, які тільки можливо було припустити в цьому випадку щодо дослідження цієї формули. Тому я вважаю, що настільки комплексного дослідження, як це, мабуть, ще не було в Україні. Тому фінал цієї справи для нас зрозумілий, справа має бути закрита», - зазначила адвокат.

Втім закрити справу, на думку Дригваль, НАБУ та САП завадити політичні маніпуляції, якими окутано розслідування «Роттердам+».

«Я вважаю, що наразі правоохоронні органи стали заручниками політичної гри і політичної маніпуляції», - зазначила адвокат.

Нагадаємо, 8 серпня 2020 р. закінчився термін проведення розслідування, яке тривало 3,5 років, з березня 2017 р. За день до цього головний редактор сайту «Цензор.Нет» Юрій Бутусов з посиланням на власні джерела повідомив, що САП ще 3 серпня зупинило розслідування, оскільки в справі немає ключового елементу, без якого воно втрачає сенс – експертизи, яка підтверджує наявність збитків державі.

Раніше повідомлялося, що НАБУ за 3,5 роки не вдалося отримати жодної експертизи, що підтверджує нанесення збитків формулою «Роттердам+». При цьому сторона захисту надала висновки 4 українських державних і міжнародних дослідницьких інститутів, які підтвердили відсутність збитків або необґрунтованого отримання прибутку від дії формули.

Раніше інформацію про відсутність висновків експертизи про збитки в кінці червня 2020 р. підтверджував і сам глава САП Назар Холодницький.

Колишній заступник генпрокурора (2015-2016 рр.) Давид Саквалерідзе також заявив, що у справі «Роттердам+» немає складу злочину, через що воно може розвалитися в суді.