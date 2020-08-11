Банк «Премиум» доказал незаконность своей ликвидации в Верховном суде. Теперь его представители требуют компенсации и извинений от Нацбанка Украины

15 июля Верховный суд отказал кассационной жалобе Национального Банка Украины против банка «Премиум». Кроме того, были приняты такие решения:



1. Отменить решение НБУ о ликвидации банка.



2. Отменить решение Фонда о начале ликвидационной процедуры.



Суд признал, что более 4 лет назад банк ликвидировали незаконно.

В свою очередь, представители банка напомнили, что тогда из-за действий Порошенко, Гонтаревой и Рожковой было уничтожено успешное предприятие. Из-за этого акционеры лишились собственности, которую они собирали по крупицам, а более пятисот человек коллектива банка остались без работы. Кроме того, держатели депозитов на многие годы остались без сбережений, а юридические лица без оборотных средств, которые были заморожены.

«Мы требуем исходя из законов Украины и Конституции Украины публичного извинения НБУ перед акционерами, коллективом и вкладчиками банка Премиум, открытия уголовных дел на руководство НБУ и правление НБУ, преступные деяния которых повлекли громадные убытки граждан Украины», - говорится в заявлении представителей банка.

В банке также считают, что НБУ должен выплатить денежную компенсацию, в которой должна учитываться стартовая стоимость уничтоженного предприятия, недополученная прибыль за 4,5 года за бесплатное пользование деньгами на счету банка, находящимися в НБУ, и моральный ущерб.

«Также мы требуем возврат генеральной и валютной лицензии, который сейчас блокирует «абсурдный», антинародный, и антиконституционный закон «про Банки» в котором были попраны базовые достижения Украины и растоптаны минимум 11 статей Конституции, скажем больше что таким законом не может похвастаться больше ни одна страна в мире кроме нашей! И мы уверены что Конституционный суд Украины в ближайшее время рассмотрит и отменит позорный для нашей страны фейк-закон. Обращаемся к Гаранту Конституции и просим, о заботе и охране частных инвесторов в Украине, от этих фактов будет зависить общая инвестиционная привлекательность нашей страны, где НБУ, самым наглым образом и безнаказанно не выполняло вступившее в силу решения суда в течении 2,5 лет», - говорится в обращении.

Отметим, что более 4 лет пришлось потратить акционерам банка «Премиум», для востановления справедливости и наконец то Верховный Суд окончательно поставил точку в этом процессе.

В конце 2015 года «Премиум» был одним из самых надежных в стране. Вот краткий список фактов о банке на тот момент:

1. Банк находился на 47 месте рейтинга НБУ из 165 действующих на тот момент

2. Банк имел кредитный рейтинг (ua BBB позитивный) одна из высших ступеней устойчивости

3. Банк имел 24 филиала во всех областных городах Украины

4. Банк имел 5000 счетов юрлиц и 18000 счетов физлиц

5. Commerzbank Germany открыл после тщательного комплайнс прямой корреспондентский счет (это первый и единственный прецедент на территории СНГ с 2013 года)

6. Банк без замечаний прошел проверку налоговой за период 2012-2015 годы, за 2015 было уплачено более 8 млн. налогов

7. Банк прошел комплексную проверку НБУ за период 2012-2015 без замечаний

8. В Банке работало более 500 человек

9. Банк был награжден международной системой VISA высшей наградой 2015 года

10. Всеукраинское агентство «ЗВЕЗДА КАЧЕСТВА» назвала банк «Премиум» лучшим предприятием Украины 2015 года

11. Четвертый Всеукраинский конкурс «БАНК КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ» - банк «Премиум» получил золотую медаль в номинации «забота о клиенте».

Также банк не имел ни одной задолженности ни перед государством ни перед НБУ.

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