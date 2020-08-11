Бизнес надеется, что будет принято тарифообразование на распределение электроэнергии, которое будет интересно инвесторам и поможет модернизировать и развивать электросети.

Об это рассказала Анна Деревянко, руководитель Европейской Бизнес Ассоциации.



По информации Анни Деревянко, участники энергорынка и эксперты не принимают модель стимулирующего тарифообразования (RAB-тариф) на распределения электроэнергии, которую предложил НКРЭКУ. По их мнению, она не будет стимулировать инвестиции.



«Ведутся дискуссии вокруг того, какое именно тарифообразование должно быть принято: по предложениям Регулятора или по предложению рынка. Их отличие – в доказанности эффективности. Рынок предлагает применять успешную европейскую модель с правилами, которые понятны инвесторам: ставка возврата капитала на уровне WACC, пересчет ставки ежегодно, начисление на все активы компании. Регулятор предлагает ставки дифференцировать. 1% начислять на уже построенные активы компании. 15% - на новые активы. Рынок такие условия не принимает, поскольку не видит инвестиционной привлекательности», - отметила руководитель Европейской Бизнес Ассоциации.



Деревянко уверена, если привлекательности «правил игры» не видит рынок, то и внешние инвесторы вряд ли заинтересуются электросетями.



«Поэтому бизнес все же надеется, что тарифообразование, которое будет интересно инвесторам, будет внедрено в ближайшее время, ведь об этой реформе речь идет уже больше 10 лет». – подчеркнула эксперт.



Ранее, в ЕБА предложили внедрять стимулирующий тариф по европейской методологии — ставка возврата инвестиций на уровне WACC, которая начисляется на все активы операторов систем распределения.