По иску 47 народных депутатов, которые входят в орбиту влияния олигарха Игоря Коломойского, Конституционный суд открыл производство по делу о конституционности закона о "зеленых" тарифах.

Об этом сообщается на сайте суда, копия постановления есть в распоряжении ЭП.

Депутаты Коломойского сомневаются в конституционности отдельных положений законов "Об альтернативных источниках энергии" и "О рынке электроэнергии".

Как сообщалось, в августе 2019 года олигарх Игорь Коломойский в интервю Цензор.нет сообщил, что обдумывает возможность подачи запроса в Конституционный суд о конституционности выплаты зеленых тарифов за энергию из альтернативных источников.

По мнению соучредителя ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игоря Тынного, народные депутаты, действия которых связаны с интересами бизнесменов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, создают давление на производителей зеленой электроэнергии, чтобы ухудшить инвесторам условия ведения бизнеса и заставить их отдать свои активы.

31 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект №3658 о сокращении "зеленых" тарифов. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, закон позволит снизить тариф для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых электростанций – на 7,5%. На практике это означает, что государство и все украинцы сэкономят почти 7 млрд грн ежегодно.