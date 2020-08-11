Україні необхідно найближчим часом докласти зусиль для подолання уранової залежності від Росії.

Про це в інтерв’ю «Урядовому кур’єру» розповів Голова Державної служби геології та надр України Роман Опімах.

За його словами, Україна входить у десятку країн з найбільшими запасами урану. Але зовнішнє постачання становлять 70% сировинних потреб атомних електростанцій, левову частку імпорту зосередила у своїх руках Росія. «Фактично йдеться про те, що ми дозволяємо північному сусідові й надалі контролювати базовий сектор життєдіяльності нашої держави, до якого належить вітчизняна енергетика. АЕС забезпечують 50% внутрішнього виробництва електроенергії. Тому збільшення видобутку урану можна зарахувати до пріоритетів розвитку енергетичної галузі й загалом економіки країни, — розказав Роман Опімах журналістам. — Тільки залучивши у промислове освоєння нові уранові родовища, можна досягти імпортозаміщення енергетично важливої сировини. Це один із пріоритетів державної політики, визначений в Енергетичній стратегії-2035».

Держгеослужба видала спеціальні дозволи на розроблення дев’яти ділянок надр із покладами уранової руди. Чотири з них розробляє державне підприємство «СхідГЗК» (м. Жовті Води).

Багатомільйонні інвестиції в нарощення видобутку урану на додаткових об’єктах готові зробити і приватні українські компанії.