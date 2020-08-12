Унификация платы за порожний пробег, которую инициирует Укрзализныця, является скрытым повышением железнодорожных тарифов, подобная инициатива – это злоупотребление монопольным положением.

Об этом заявил глава ассоциации «Укркокс» Анатолий Старовойт.

«Естественно, что это один из способов повышения тарифа, металлурги всегда борются с этими тарифами. У нас большие объемы перевозок как сырья, так уже и готовой продукции. Монополия государственная постоянно поднимает вопрос о повышении тарифов. Поднятие тарифов негативно влияет на металлургию. А металлургия работает сейчас очень сложно», - отметил он.

Напомним, 5 августа на сайте Министерства инфраструктуры обнародован проект приказа "О внесении изменений в Коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги». Согласно ему, министерство предлагает сделать унификацию тарифов на перевозки порожних вагонов независимо от вида перевозки, груза, перевозимого в вагоне к выгрузке. Так, в настоящее время тариф на перевозку порожнего вагона после выгрузки груза первого класса составляет 1533 грн; второго класса - 2326 грн; третьего класса - 3730 грн. Приказом же предлагается установить единый тариф в 2326 грн.

Как отмечают эксперты, больше всего пострадает энергетика и строительная отрасль. Член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Михаил Волынец уже заявил, что унификация платы за порожний пробег несет значительные риски для энергетической безопасности Украины.