Затягивание с запуском рынка квот на выбросы СО2 увеличивает риски применения к украинской продукции углеродного налога.

Европейская Бизнес Ассоциация призывает власти как можно скорее принять и обнародовать все нормативно-правовые акты, обеспечивающие запуск национальной системы торговли квотами на выбросы парниковых газов.

Такое мнение обнародовал Комитет ЕБА по вопросам промышленной экологии и устойчивого развития, пишет ГМК центр.

«Затягивание с запуском национальной схемы торговли квотами на выбросы парниковых газов вредит репутации Украины как надежного участника глобальных процессов по изменению климата, а также увеличивает риски возможного применения к продукции из Украины пограничной углеродной корректировки – Carbon Border Adjustment Mechanism», – говорится в сообщении.

Напомним, закон «Об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов» Верховная Рада приняла в декабре 2019 года. Принятие законопроекта стало первым этапом внедрения торговли парниковыми квотами в Украине.

Вместе с тем, по мнению экспертов ассоциации, теперь важно четко определить, какая структурная единица будет наделена полномочия по контролю. Кроме того, необходимо разработать порядок ведения Единого реестра по мониторингу, отчетности и верификации выбросов парниковых газов.

«В противном случае закон не сможет заработать с января 2021, как запланировано», – уверены в ассоциации.

Напомним, запуск национального рынка торговли квотами на выбросы СО2 стал необходим в связи с принятым в начале 2020 года в Евросоюзе European Green Deal. Его основной целью является достижение климатической нейтральности европейского континента до 2050 года.

В качестве одного из инструментов новой климатической политики ЕС рассматривается введение так называемого механизма пограничной углеродной корректировки (Carbon Border Adjustment Mechanism). По сути, это специальный налог на выбросы углерода, который планируется применять к продукции, импортируемой в ЕС из стран, которые не уделяют должного внимания уменьшению выбросов СО2.

Подписав в 2014 году Соглашение об Ассоциации с ЕС, Украина взяла на себя обязательства по имплементации ряда документов, связанных с противодействием изменению климата. Одним из таких документов является Директива №2003/87/ЕС об установлении схемы торговли выбросами парниковых газов.