Банк "Премиум" доказал в Верховном суде, что Национальный банк провел его ликвидацию незаконно

Как сообщает Politeka.net, теперь представители компании требуют от регулятора извинений и возмещения ущерба.

15 июля Верховный Суд отклонил кассационную жалобу НБУ против банка "Премиум" и вынес окончательный вердит: отменить решение Нацбанка о ликвидации банка, а также решение Фонда гарантирования вкладов о запуске ликвидационной процедуры. Таким образом суд признал, что более четырех лет назад организацию ликвидировали без законных на то оснований.

Представители "Премиума" подчеркнули, что в 2015 году экс-президент Петра Порошенко, а также руководство НБУ в лице Валерии Гонтаревой и Екатерины Рожковой своими действиями уничтожили успешное предприятие. Из-за них акционеры потеряли собственность, которую честным трудом собирали по крупицам, более пятисот сотрудников банка лишились работы. Вдобавок, держатели депозитов на несколько лет остались без своих сбережений, а юридические лица - без средств, которые заморозили.

"Мы требуем исходя из законов Украины и Конституции Украины публичного извинения НБУ перед акционерами, коллективом и вкладчиками банка Премиум, открытия уголовных дел на руководство НБУ и правление НБУ, преступные деяния которых повлекли громадные убытки граждан Украины", - отметили представители банка в своем заявлении.

Они также считают, что Нацбанк обязан выплатить денежную компенсацию, учитывая начальную стоимость уничтоженного предприятия, моральный ущерб и недополученные доходы за использование денег на счету банка - четыре с половиной года регулятор пользовался этими средствами бесплатно.

"Также мы требуем возврат генеральной и валютной лицензии, который сейчас блокирует «абсурдный», антинародный, и антиконституционный закон «О банках» в котором были попраны базовые достижения Украины и растоптаны минимум 11 статей Конституции, скажем больше, что таким законом не может похвастаться больше ни одна страна в мире кроме нашей!", - говорится в заявлении. - "Мы уверены что Конституционный суд Украины в ближайшее время рассмотрит и отменит позорный для нашей страны фейк-закон. Обращаемся к Гаранту Конституции и просим, о заботе и охране частных инвесторов в Украине, от этих фактов будет зависить общая инвестиционная привлекательность нашей страны, где НБУ, самым наглым образом и безнаказанно не выполнял вступившее в силу решения суда в течении 2,5 лет".

Стоит подчеркнуть, что акционерам "Премиума" пришлось потратить больше четырех лет, чтобы восстановить справедливость, и только теперь Верховный Суд поставил финальную точку в этом громком процессе.

По состоянию на 2015 год банк «Премиум» был одним из самых надежных в Украине. Вот краткий список достижений организации на тот момент:

1. Банк занимал 47-ю позицию из 165 в рейтинге Нацбанка.

2. Банк получил кредитный рейтинг "ua BBB позитивный" - одну из высших оценок надежности и стабильности.

3. Банк запустил 24 филиала во всех областных центрах Украины.

4. Банк обслуживал около 5 тысяч счетов юридических лиц и 18 тысяч счетов физических лиц.

5. Commerzbank Germany после тщательного комплайнс открыл прямой корреспондентский счет (это первый и единственный случай в странах СНГ с 2013 года).

6. Банк прошел налоговую проверку за 2012-2015 годы без единого замечания, только по итогам 2015 года он выплатил в бюджет более восьми миллионов гривен в качестве налогов.

7. Банк без замечаний прошел комплексную проверку Национального банка за 2012-2015 годы.

8. Коллектив банка "Преимум" насчитывал более 500 сотрудников.

9. Банк заслужил высшую награду от международной системы VISA в 2015 году.

10. Всеукраинское агентство «ЗВЕЗДА КАЧЕСТВА» назвала банк «Премиум» лучшим украинским предприятием 2015 года.

11. Банк завоевал золотую медаль в Четвертом Всеукраинском конкурсе «БАНК КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ», номинация: «Забота о клиентах».

Кроме того, банк "Премиум" не имел никаких долгов как перед Национальным банком, так и перед государственной системой.

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