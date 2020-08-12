Экспертиза, которая должна подтвердить предполагаемые убытки государства от действия формулы «Роттердам+» за 2016-2019 гг., все еще продолжается.

Об этом говорится в заявлении НАБУ, обнародованном на официальной станице в Facebook.

«Экспертное подтверждение правильности определения размера убытков за весь период еще продолжается», - заявили в НАБУ.

Причиной остановки проведения расследование НАБУ назвала желание получить информацию от компетентных органов в иностранных юрисдикциях, к которым следователи обратились за международной правовой помощью.

Касательно информации об отсутствии у следствия необходимых для передачи в суд экспертиз, НАБУ заявило, что располагает выводами государственных экспертных учреждений о возможных убытках за период второй половины 2016 и 2017 годов и оценкой предполагаемых убытков за 2016-июль 2019 г.

Но в то же время НАБУ признало, что экспертного подтверждения этих убытков за все время действия формулы «Роттердам+» у следствия на текущий момент нет.

Ранее сообщалось, что 8 августа истек срок досудебного расследования по делу «Роттердам+» и правоохранители не смогли передать дело в суд. За 3,5 года, которые длилось расследование, НАБУ не нашла подтверждения тому, что действие формулы нанесло убытки.

В расследование были вовлечены 15 детективов НАБУ и 7 прокуроров САП. Общие расходы госбюджета на их работу за период расследование составили 96 млн грн, по оценкам экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка.

В конце июня 2020 года информацию об отсутствии выводов экспертизы, которая установила бы убытки от действия «Роттердам+» подтверждал и сам глава САП Назар Холодницкий.

Бывший заместитель генпрокурора (2015-2016 гг.) Давид Саквалеридзе также заявил, что в деле «Роттердам +» нет состава преступления, из-за чего оно может развалиться в суде.

Напомним, формула «Роттердам +» действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.

Аналогичный принцип ценообразования с 2017 г.. и по текущий момент действует при определении стоимости природного газа для населения. Этот принцип - так называемая формула «Амстердам +» - в июне 2020 был прописан в меморандуме с МВФ, подпись под которым поставил в том числе президент Владимир Зеленский.