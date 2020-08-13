Державна служба геології та надр у співпраці з органами місцевої влади підготувало для продажу на аукціонах понад 52 ділянки для видобутку бурштину

Про це повідомив голова Держгеонадр Роман Опімах в інтерв’ю виданню «Главком».

«Наразі у нас є ще понад 52 ділянки, підготовлені службою разом з держадміністраціями Рівненщини, Житомирщини і Волині. Пакети документів знаходяться на погодженні в Міндовкілля. Як тільки нам дадуть добро, ми відразу ж запропонуємо їх інвесторам», - сказав Опімах.

Найближчі аукціони по трьом ділянкам для видобутку бурштину в Рівненській області заплановані на 16 вересня.

«Ці три ділянки виставлені на торги за новою процедурою, яка передбачена прийнятим парламентарями в грудні законом. Це ініціатива президента, підтримана урядом і парламентом. За новою процедурою на ділянку до 10 гектарів надається спецдозвіл на розвідку і видобуток», - пояснив голова Держгеонадр.

За його словами вперше торги ділянками бурштину за новою процедурою відбулися минулого місяця. Тоді ціна на ділянку в Рівненській області зросла в десятки разів: з 333 тис. грн до 12,6 млн грн.

Раніше повідомлялося, що Держгеонадра очікує дохід державного бюджету від продажу спецдозволів на користування надрами в 2020 році на рівні 1 млрд грн.

Нагадаємо, депутати екологічного комітету парламенту схвалили діяльність Державної служби геології та надр у першому півріччі поточного року. Зокрема щодо запуску службою Єдиного вікна надрокористувача, що дало змогу вдвічі скоротити кількість повернень документів заявникам та налагодити ефективний діалог із суб'єктами ринку.

Зміни в законодавство про надрокористування підтримав голова виконавчого комітету Ради реформ України Михайло Саакашвілі. За його словами, ці зміни готують керівництво Держгеонадр разом з експертами Ради реформ.