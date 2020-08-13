Державна компанія «Енергоатом» та держпідприємство «Гарантований покупець» недоотримують 30-40% доходу через те, що продають вироблену електроенергію на балансуючому ринку, а не на сегменті ринку «на добу наперед».

Про це під час конференції заявив Микита Вишневський, директор з ринкових операції НЕК Укренерго.

«Проблеми Енергоатома та Гарантованого покупця викликані тим, що обсяги їх електроенергії потрапляють на балансуючий ринок і продаються з дисконтом», - сказав Вишневський.

За його словами, на балансуючому ринку Енергоатом та Гарантований покупець продають струм значно дешевше, і тому мали б планувати свою діяльність так, щоб на нього взагалі не потрапляти.

«В першу чергу балансуючий ринок не має бути майданчиком (основних торгів – ред.). Він має бути сегментом покарання. Всі учасники ринку мають планувати діяльність таким чином, щоб не потрапляти на нього», - зазначив він.

При цьому директор з ринкових операцій «Укренерго» розповів, що зарегульованість та обмеження ринку електричної енергії дозволяють певним гравцям ринку маніпулювати та купувати електроенергію за низькими цінами.

Як повідомлялося, 20 травня на засіданні антикризового енергетичного штабу прем’єр-міністр Денис Шмигаль висловив занепокоєння через збитковість діяльності "Енергоатому". Він зазначив, що компанії треба дати змогу торгувати за нормальними цінами, оскільки вона кожен місяць отримує збитки 1 млрд грн у зв’язку з тим, що продає електроенергію за пів ціни на балансуючому ринку. «Дешевше не торгувати, ніж торгувати у збиток. Тому наше завдання захистити "Енергоатом" та колектив підприємства", - зазначив прем’єр-міністр.

В червні 2020 року через дефіцит коштів Енергоатом був вимушений вперше в історії компанії залучати кредит на виплату заробітної плати. Оператор АЕС в червні 2020 року взяв позику у «Таскомбанку» на суму 400 мільйонів гривень.

Окрім того, Гарантований покупець не отримує кошти від НЕК Укренерго та має понад 20 мільярдів заборгованості перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел.

На думку міністра енергетики Ольги Буславець, ручне втручання в роботу ринку електроенергії для зниження тарифів на електроенергію для промисловості призвело до того, що галузь переживає найбільшу кризу, а енергетичні підприємства не можуть працювати через багатомільярдні борги.

Розслідування проєкту «Схеми» показало, що за таких умов стала можлива схема торгівлі повітрям, вдаючись до якої, певні гравці ринку та трейдери почали заробляти, використовуючи потужності інших, і завдаючи їм збитків. Найбільше схему «з торгівлі повітрям» освоїла енергогенеруюча компанія «Центренерго», контрольний пакет акцій якої належить державі, але завдяки лояльному до Ігоря Коломойського менеджменту, на ній заробляли структури з орбіти олігарха.

Раніше нардеп Олексій Кучеренко заявив, що за організацією схеми торгівлі повітрям відповідальні НКРЕКП та голова парламентського комітету з ТЕК Андрій Герус. Пізніше АМКУ заявило про системне ігнорування цієї проблеми з боку НКРЕКП всупереч попереджень комітету.