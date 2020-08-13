Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» замість заниженої регуляторно вартості струму електроенергії АЕС має показати реальну вартість - з урахуванням витрат на виведення енергоблоків з експлуатації та витрати на зберігання відпрацьованого ядерного палива.

Про це під час конференції повідомив народний депутат України, перший заступник голови Комітету з енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

«Я не хочу слухати про дешеву атомну електроенергію. Треба порахувати всі витрати майбутніх періодів і зрозуміти, як він збирається конкурувати (на ринку електричної енергії), - сказав Кучеренко.

За його словами, визначення реальної вартості струму «Енергоатому» дозволить зменшити маніпуляції на ринку і дасть зрозуміти на яких сегментах ринку компанія може бути конкурентоздатною, а на яких ні.

Нагадаємо, держава поклала спеціальні зобов’язання на Енергоатом щодо продажу виробленої електроенергії за низькими цінами, щоб забезпечувати пільгові тарифи на струм для населення.

Пільгова вартість струму для населення (у разі споживання) до 100 кВт на місяць становить 0,9 грн за кВт-год. Кожен кіловат понад вказану норму коштує 1,68 грн за кВт-год, і цей тариф, за підрахунками експертів, найбільш наближений до реальної вартості струму для населення.