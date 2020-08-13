В Антимонопольному комітеті України застерігають постачальників природного газу для населення від спроб зловживань та недобросовісної конкуренції.

Про це заявила голова АМКУ Ольга Піщанська під час брифінгу.

"Застерігаю постачальників природного газу від вчинення змов та зловживань, а також недобросовісної конкуренції на ринку. У разі виявлення таких фактів Антимонопольний комітет буде вживати відповідних заходів", — пообіцяла Піщанська.

"Зважаючи, що населення споживає близько 40% природного газу, це є значною, цікавою частиною ринку",— відзначила Піщанська.

Очільниця комітету також зазначила, що на ринку природного газу в Україні ще немає досконалої конкуренції. Проте з 1 серпня 2020 року, внаслідок прийняття урядом відповідної постанови, побутові споживачі отримали можливість самостійно обирати постачальника природного газу. Для зміни постачальника необхідно направити новому постачальнику заяву-приєднання до умов договору поставки, та він забезпечить перехід клієнта. При цьому участі або окремого підтвердження з боку існуючого постачальника отримувати не потрібно. Поставка газу новим постачальником починається з дня реєстрації споживача в відповідному реєстрі.»