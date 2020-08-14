АО «Укрзализныця» определило компании «Анвитрейд», «Глуско Украина» и «Торум» победителями в тендере на поставку 12 000 тонн дизельного со средней фиксированной премией +$23/т к котировкам топлива в Роттердаме (FOB Rotterdam/CIF і NEW/Basis ARA) и портов Средиземноморья (FOB Med Italy).

Об этом сообщает издание enkorr со ссылкой на итоги торгов в системе ProZorro.

«Анвитрейд» предложила ресурс по расчетной цене 19 467 грн/т и 19 320 грн/т, «Глуско Украина» — по 19 551 грн/т, «Торум» — по 19 427 грн/т. Это условно те цены, по которым поставщики готовы поставить топливо в день аукциона.

По расчетам издания, так называемая фиксированная «грязная» маржа поставщиков, которая в дальнейшем будет автоматически приплюсовываться к котировкам ДТ за 10 дней по получения разнарядки, составит у «Анвитрейд» $24/т (649 грн/т) и $19,2/т (527 грн/т), у «Глуско Украина» — $26,1/т (719 грн/т), у «Торум» — $22,4/т (615 грн/т).

Отметим, на предыдущих торгах на поставку 6 тыс. т дизельного топлива премия у «Анвитрейда» и «Торум» составила +$27/т.

Эта «грязная» маржа помимо чистого заработка компаний включает в себя затраты на оплату премий по импортным контрактам или закупки на внутреннем рынке, затраты на доставку в Украину, страховку и прочие расходы.

Напомним, в Украине ценообразование по принципу цены на европейских хабах плюс затраты на доставку в разные периоды времени действовали также для угля и природного газа.

В 2016-2019 гг. действовала формула «Роттердам+» для определения цены угля в качестве топлива для ТЭС. Она устанавливала прогнозную стоимость электроэнергии исключительно для промышленных потребителей. Формулу отменили 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

Также формульный подход с использованием цен в европейских биржевых площадках используется в Украину для расчета стоимости газа для населения. С февраля по июль 2020 года это была т. н. формула «Амстердам плюс» — цена на хабе ТТF в Нидерландах плюс доставка в Украину.

С 1 августа 2020 г. с отменой ПСО, НАК «Нафтогаз Украины» предложил населению газ по цене хаб в Германии (NCG) плюс 1,95 евро/МВт.час (примерно $21 за 1000 куб. м), что соответствует стоимости доставки газа в Украину.