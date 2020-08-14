Інвестори у відновлювану енергетику здивовані появі норми в законодавстві щодо часткового погашення заборгованості за вироблену зелену електроенергію за рахунок коштів з державного бюджету, оскільки такі пропозиції не ініціювалися та не обговорювалися.

Про це під час конференції повідомив Віталій Ніколаєнко, генеральний директор компанії Voltage Group.

«Є закон про реструктуризацію зеленого тарифу і разом з ним з’явився пункт про те, що частина коштів для погашення заборгованості буде виплачена з бюджету. Ніхто не просив з інвесторів і ніхто не сподівався брати кошти з бюджету», - заявив Ніколаєнко.

За його словами, така норма була додана з метою ще більшого поглиблення кризи в галузі зеленої енергетики, оскільки те, що виплати підуть з бюджету, легко викликатиме резонанс серед українців.

«Складається враження, що це зроблено спеціально щоб дискредитувати і продовжувати інформаційну атаку», - додав інвестор.

При цьому він підкреслив, що, якби ринок електроенергії функціонував нормально і без обмежень, то боргів би перед виробниками електроенергії не було.

Разом з тим, директор Volterra Energy Group Анастасія Попель повідомила, що протягнута в законодавство норма щодо введення поняття «зелена металургія», яка звільнила декі металургійні підприємства від сплати тарифу на передачу електроенергії НЕК «Укренерго», сприяє створенню дефіциту коштів для оплати за зелену електроенергію.

«Це вже мінус коштів, які недоотримає Гарантований покупець, щоб компенсувати кошти виробникам ВДЕ», - сказала вона.

Нагадаємо, в законі 810-Х, який базується на підписаному президентом Володимиром Зеленським законопроєкту №3658, з’явилася норма про покриття 20% боргу за вироблену зелену електроенергію за рахунок коштів державного бюджету. Наразі загальна сума боргу держпідприємства Гарантований покупець перед виробниками сягає 22 млрд грн.

Цим же законом до 2030 року запроваджені окремі умови для підприємств «зеленої» електрометалургії – для них буде застосовуватися тариф на передачу, який не буде враховувати витрати «Укренерго» на виплати по «зеленому» тарифу. Автором таких поправок був нардеп фракції «Слуга народу» Дмитро Кисилевський.

За словами Кисилевського, в групу "зеленої" електрометалургії потрапляють завод "Дніпросталь" (м. Дніпро, власник - Interpipe Steel Віктора Пінчука), "Дніпроспецсталь" (м. Запоріжжя, один із власників VS Energy Олександра Бабакова), "Електросталь" (м. Курахово Донецької обл, власник - бізнесмен Ігор Анреєв) та "Азовелектросталь" (м. Маріуполь).

Раніше народний депутат, заступник голови Комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко зазначав, що поняття «зелена металургія» дозволить економити компанії Інтерпайп Віктора Пінчука 12-15 мільйонів доларів щороку.