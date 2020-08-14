После того, как Верховный суд признал ликвидацию банка «Премиум» незаконной, представители банка обратились к НБУ с требованиями извинений и компенсации



Как стало известно, 15 июля Верховный суд отказал кассационной жалобе НБУ против банка «Премиум». Также было решено отменить решение НБУ о ликвидации банка и отменить решение Фонда о начале ликвидационной процедуры.

В Верховном Суде признали, что банк «Премиум» был незаконно ликвидирован более 4 лет назад.

В своем заявлении представители банка рассказали, что из-за действий Порошенко, Гонтаревой и Рожковой было уничтожено успешное предприятие. Акционеры лишились собственности, а более 500 человек коллектива учреждения остались без работы. Кроме того, держатели депозитов на многие годы остались без сбережений, а юридические лица без оборотных средств, которые были заморожены.

«Мы требуем исходя из законов Украины и Конституции Украины публичного извинения НБУ перед акционерами, коллективом и вкладчиками банка Премиум, открытия уголовных дел на руководство НБУ и правление НБУ, преступные деяния которых повлекли громадные убытки граждан Украины», - говорится в заявлении представителей банка.

Также банк хочет, чтобы НБУ компенсировал потери. Для расчета компенсации должна учитываться стартовая стоимость ликвидированного банка, недополученная прибыль за 4,5 года, а также моральный ущерб.

«Также мы требуем возврат генеральной и валютной лицензии, который сейчас блокирует «абсурдный», антинародный, и антиконституционный закон «про Банки» в котором были попраны базовые достижения Украины и растоптаны минимум 11 статей Конституции, скажем больше что таким законом не может похвастаться больше ни одна страна в мире кроме нашей! И мы уверены что Конституционный суд Украины в ближайшее время рассмотрит и отменит позорный для нашей страны фейк-закон. Обращаемся к Гаранту Конституции и просим, о заботе и охране частных инвесторов в Украине, от этих фактов будет зависить общая инвестиционная привлекательность нашей страны, где НБУ, самым наглым образом и безнаказанно не выполняло вступившее в силу решения суда в течении 2,5 лет», - отмечает пострадавшая сторона.

Отметим, что акционерам банка «Премиум» понадобилось более 4-х лет, чтобы восстановить справедливость. Как известно, в конце 2015 года «Премиум» был одним из самых надежных банков в Украине. Вот краткий список фактов о банке на тот момент:

1. Банк находился на 47 месте рейтинга НБУ из 165 действующих на тот момент

2. Банк имел кредитный рейтинг (ua BBB позитивный) одна из высших ступеней устойчивости

3. Банк имел 24 филиала во всех областных городах Украины

4. Банк имел 5000 счетов юрлиц и 18000 счетов физлиц

5. Commerzbank Germany открыл после тщательного комплайнс прямой корреспондентский счет (это первый и единственный прецедент на территории СНГ с 2013 года)

6. Банк без замечаний прошел проверку налоговой за период 2012-2015 годы, за 2015 было уплачено более 8 млн. налогов

7. Банк прошел комплексную проверку НБУ за период 2012-2015 без замечаний

8. В Банке работало более 500 человек

9. Банк был награжден международной системой VISA высшей наградой 2015 года

10. Всеукраинское агентство «ЗВЕЗДА КАЧЕСТВА» назвала банк «Премиум» лучшим предприятием Украины 2015 года

11. Четвертый Всеукраинский конкурс «БАНК КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ» - банк «Премиум» получил золотую медаль в номинации «забота о клиенте».

Известно, что банк не имел задолженности перед государством и НБУ.

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