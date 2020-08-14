Компания Д.Трейдинг сообщила о некорректной и манипулятивной оценке финансовых результатов компании, которые были опубликованы в материале издания «Наші Гроші», сообщает пресс-служба компании.

«Публикация о финансовых результатах деятельности компании на сайте «Наші Гроші» 13 августа 2020 носит признаки преднамеренных манипуляций, искаженной аналитики и некомпетентных трактовок информации. Сравнение результатов деятельности компании за первое полугодие 2020 года с аналогичным периодом прошлого года не корректно, так как компания Д.Трейдинг начала вести полноценную операционную деятельность со второго половины 2019 года, после запуска нового рынка э/э в июле 2019 года», - подчеркивает компания.

В сообщении отмечается, что журналисты издания «Наши гроши» указывают на уменьшение себестоимости в 2 раза, что так же не соответствует действительности. Себестоимость Д.Трейдинг за первое полугодие 2020 по сравнению с первым полугодием 2019 выросла в 6 раз.

«В целом рентабельность деятельности Д.Трейдинг в 1 полугодии 2020г составила порядка 2,8%, что соответствует практике работы трейдинговых компаний на европейских энергетических рынках”, - уточняет прес-служба.

Также сообщается, что за время своего существования компания Д.Трейдинг сформировала один из самых больших по своему охвату портфелей промышленных потребителей газа, э/э и угля в Украине, которые представляют реальный сектор экономики страны. Продажа э/э конечным потребителям в портфеле Д.Трейдинга составила около 62% в структуре деятельности компании за первые 6 месяцев 2020 года.

«Компания Д.Трейдинг считает недопустимым любые публикации в адрес участников рынка, которые основываются на распространении манипулятивной и некомпетентной информацией”, - заявляет Д.Трейдинг.