Державна служба геології та надр планує спростити процедуру отримання спеціальних дозволів на розробку надр корисних копалин місцевого значення.

Про це в інтерв’ю виданню «Главком» повідомив голова служби Роман Опімах.

«Крім організаційних моментів – подача заяви на участь в аукціоні через електронний кабінет надрокористувача – паралельно ми плануємо дещо спростити. Наприклад, якщо ви – власник землі до 25 гектарів, то можете отримати спецдозвіл на розробку місцевої корисної копалини без аукціону, бо інший суб’єкт діяльності на вашу землю не прийде», – зазначив голова Держгеонадр.

Мова йде зокрема про родовища піску, піщано-гравійної суміші в річках тощо.

«Є чітке розуміння того, що корисні копалини місцевого значення можуть розроблятися більш ефективно. Але вони не розробляються тільки тому, що процедура отримання погоджень є досить складною. До прикладу, для отримання спецдозволу вам, умовно з полонини, потрібно їхати в Київ, і не один раз, щоб оформити всі документи», - додав Опімах.

Нагадаємо, голова Держгеонадр презентував пакет реформ із новими правилами для надрокористувачів. Зокрема реформа передбачає спрощення правил для «малого надрокористування», а також розстрочка платежів за видання спецдозволів, вільний обіг спецдозволів.

Зміни в законодавство про надрокористування підтримав голова виконавчого комітету Ради реформ України Михайло Саакашвілі.

Раніше депутати екологічного комітету парламенту схвалили діяльність Державної служби геології та надр у першому півріччі поточного року. Зокрема щодо запуску службою Єдиного вікна надрокористувача, що дало змогу вдвічі скоротити кількість повернень документів заявникам та налагодити ефективний діалог із суб'єктами ринку.