Аудиторы поймали «Укрзализныцю», в набсовет которой входит скандально известный бывший депутат Сергей Лещенко, на просроченных поставках и необоснованных штрафах.

Как сообщает dubinsky.pro, в ходе ревизии Государственной аудиторской службой было установлено, что железнодорожники в 2018 году заплатили штрафов на общую сумму 17,5 млн грн. Причина — нарушения сроков доставки грузов и пустых вагонов.

На региональный филиал «Одесская железная дорога» пришлось штрафных санкций на 8,6 млн грн, а на другие филиалы АТ «Украинская железная дорога» — на 8,9 млн грн.

Обо всем этом аудиторы узнали из журналов учета хозяйственных дел, а также из пачки судебных исков за нарушение сроков доставки грузов — всего 124 дел (без учета процессов, находившихся на момент аудита в апелляционном или кассационном порядке).

Большинство просрочек, по которым были выписаны штрафы, пришлись на доставки на станции Черноморская и Измаил-экспорт, по адресу ООО «ТИС» и ГП «Измаильский морской торговый порт».

При этом работники УЗ очень странно вели себя в ходе судебных споров. Не защищались, практически играли в поддавки. Например, юристы РФ «Одесская железная дорога» заявляли в суде, что вагоны доставлялись с опозданием не по их вине. Но, во-первых, не предоставляли никаких доказательств/объяснений своей невиновности. А, во-вторых, частично соглашались с исковыми требованиями.

То есть отдавали инициативу в спорах. Хотя, аудиторы, считают, что железнодорожники могли отбиться в судах и не платить штрафов. Оттого штрафные санкции санкционировали как настоящую растрату.

А все потому, что у них не было на руках доказательств — нужных документов. Не было соответствующих актов с отметками о задержках грузов. Почему документооборот велся с многочисленными нарушениями — непонятно. Сложно дать правильную квалификацию происходящему: либо это халатность и неисполнение должностных обязанностей ответственными лицами, либо сговор с противником, чтобы проиграть ему в суде и выплатить огромные штрафы за счет «Укрзализныци» — то есть коррупция и воровство.

Причем, речь не о единичных случаях, а о преступной системе. Отметки и не оформление документации зафиксировано по 22,7 тыс. вагонов, которые были доставлены несвоевременно. За все эти случаи потом пришлось платить миллионные штрафы и неустойки. Аудиторы впоследствии установили три причины срыва сроков:

увеличение времени простоя поездов;

нехватка локомотивних бригад и поездных локомотивов;

задержка вагонов из-за технических неисправностей и другие обстоятельства.

Ничто из этого не было задокументировано, как требуется по действующему законодательству.