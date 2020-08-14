В компании "Интерпайп" отмечают, что приоритетным правом на покупку металлолома "Укрзализныци" обладали металлургические предприятия.

АО "Укрзализныця" 11 августа 2020 года провело ряд тендеров по продаже металлолома в электронной системе ProZorro. Часть лотов выиграли малоизвестные структуры-посредники, при том, что приоритетным правом на покупку металлолома "Укрзализныци" обладали метпредприятия, а посредники к тендерам не допускались.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию компании "Интерпайп".

"Изначально приоритетным правом на покупку металлолома "Укрзализныци" обладали металлургические предприятия, а посредники к тендерам не допускались. Таким образом, покрывалась потребность металлургов в дефицитном сырье, коим на сегодня является лом черных металлов", - говорится в сообщении украинской промышленной компании "Интерпайп".

Однако, как отметили в компании, последний аукцион показал, что все больше посредников приходит на тендеры УЗ, лишая металлургов ценного сырья.

"Украинская промышленная компания "Интерпайп" выступает категорически против практики допуска трейдеров к металлоломным торгам "Укрзализныци", - подчеркнули в "Интерпайп".