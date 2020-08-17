ПАО "Центрэнерго" на аукционе 14 августа реализовало 4,6 млрд кВт-час электрической энергии с поставкой в четвертом квартале 2020 года по средневзвешенной цене 1,07 грн за кВт-час

Об этом свидетельствуют данные "Украинской энергетической биржи", передает БизнесЦензор.

Крупнейшим покупателем, по данным биржи, стало принадлежащее группы "Приват" ЧАО "Синтез Ойл". Эта структура ранее была поставщиком угля на ТЭС "Центрэнерго" и выступает одним из операторов нефтеперевалочного комплекса в порту Одессы.

Именно на ЧАО "Синтез Ойл", по информации программы "Схемы: коррупция в деталях", были зарегистрированы номерные знаки автомобиля охраны, который в начале 2019 года сопровождал кандидата в президенты Владимира Зеленского.

"Центрэнерго" продало весь выставленный на аукцион объем. 2,016 млрд кВт-час в пиковой нагрузке проданы по 1,22 грн за кВт-час и 2,623 млрд кВт-час во внепиковой нагрузке по 0,96 грн за кВт-час.

Средневзвешенная цена реализации – 1,07 грн за кВт-час – оказалась на 34% ниже заявленной главой компании Александром Корчинским себестоимости производства при сжигании угля (1,62 грн за кВт-час).

Суммарная стоимость проданной "Центрэнерго" электроэнергии на четвертый квартал 2020 года составила 4,99 млрд грн.

Реализованный "Центрэнерго" на четвертый квартал 2020 года объем производства почти в два раза превышает средний уровень производства электроэнергии ТЭС компании в 2019 году.

Напомним, ПАО "Центрэнерго" находится под операционным контролем группы "Приват" с июля 2019 года. Контроль был установлен после назначения главой компании Владимира Потапенко. Он был назначен Кабинет министров с 1 июля 2019, когда представителем президента в правительстве был Андрей Герус.

После этого "Центрэнерго" начало закупать уголь через близкие к "Привату" компании и реализовать все произведенное электричество предприятиям этой группы по прямым договорам с дисконтом.

По информации Фонда государственного имущества, который владеет 78% акций "Центрэнерго", приватизация компании должна состояться во втором квартале 2021 года. Эти обязательства предусмотрены также в меморандуме с Международным валютным фондом.

Генеральный директор "Центрэнерго" Александр Корчинский в интервью агентству Интерфакс-Украина заявил, что компания необходимо передать перспективные государственные угольные шахты. Это позволит улучшить финансовое состояние компании и повысить ее стоимость.