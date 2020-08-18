Держкомпанія «Центренерго», яку контролює менеджмент олігарха Ігоря Коломойського, не змогла залучити кредит на закупівлю палива у державного «Ощадбанку»

Про це прес-служба Центренерго повідомила у коментарі Енергореформі.

"Ощадбанк надіслав нам офіційний лист з відмовою, очікуємо відповідь від Укргазбанку", - йдеться у повідомленні.

"Банк аргументував свою відмову тим, що ключові фактори ризику не відповідають вимогам його внутрішніх нормативних документів", - відзначили в прес-службі.

Як повідомлялося, "Центренерго" на аукціоні 14 серпня продало рекордний обсяг електроенергії (4,6 млрд кВт-год) Коломойському нижче собівартості – по 1,07 грн за кВт-год.

Найбільшим покупцем стала наближена до групи "Приват" компанія "Синтез Ойл". Ця структура раніше була постачальником вугілля на ТЕС "Центренерго" і виступає одним з операторів нафтоперевалочного комплексу в порту Одеси.

Саме на "Синтез Ойл", за інформацією програми "Схеми: корупція в деталях", були зареєстровані номерні знаки автомобіля охорони, який на початку 2019 року супроводжував кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Нагадаємо, ПАТ "Центренерго" знаходиться під операційним контролем групи "Приват" з липня 2019 року. Контроль був встановлений після призначення главою компанії Володимира Потапенка. Він був призначений Кабінетом міністрів з 1 липня 2019, коли представником президента в уряді був Андрій Герус.

Після цього "Центренерго" почало закуповувати вугілля через близькі до "Привату" компанії і реалізувати всю вироблену електрику підприємствам цієї групи за прямими договорами з дисконтом.

За інформацією Фонду державного майна, який володіє 78% акцій "Центренерго", приватизація компанії повинна відбутися в другому кварталі 2021 року. Ці зобов'язання передбачені також у меморандумі з Міжнародним валютним фондом.

Генеральний директор "Центренерго" Олександр Корчинський в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна заявив, що компанія необхідно передати перспективні державні вугільні шахти. Це дозволить поліпшити фінансовий стан компанії і підвищити її вартість.