Задля підвищення операційної та фінансової ефективності «Укрзалізниці» її треба терміново реформувати та розділити її на бізнес-сегменти. Про це пише економіст Борис Кушнірук у матеріалі «Фінплан "Укрзалізниці" підтверджує необхідність її невідкладного реформування».

За словами експерта, новий фінансовий план Укрзалізниці, що його нещодавно затвердив Кабінет міністрів, підтверджує плани компанії і надалі користуватися своїм монопольним положенням замість оптимізації та операційної ефективності. Однак кардинальна реформа залізниці не просто назріла, вона давно перезріла.

«Залишається тільки один вихід – кардинальне реформування «УЗ». А саме – операційне та фінансове розділення її на окремі сегменти за видами діяльності: інфраструктура, пасажирські перевезення, вантажні перевезення, вагонне господарство, ремонтна діяльність, з приватизацією тих сегментів, які не є природними монополіями. Інакше й надалі кожний наступний річний фінплан «УЗ» буде концентрованим проявом неефективності та корупції.».

Економіст також підкреслив, що ефективність реформ можлива виключно у тому випадку, коли кожний сегмент має свої фінансові показники ефективності. «Тільки за таких умов можна забезпечити виробничу та фінансову ефективність у кожному сегменті. Бо вже не буде можливості компенсувати збитки одного сегменту за рахунок іншого. Не буде можливості «розчиняти» в загальному фінансовому казані корупцію та безгосподарність можновладців та їх призначенців у цьому державному монополісті», - підкреслив він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план АТ «Укрзалізниця» на 2020 рік. Генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Владимир Гусак заявив, що у затвердженому фінансовому плані Укрзалізниці істотно завищені витрати на дизельне пальне та електроенергію, що може бути маркером корупції в компанії.

5 серпня на сайті Міністерства інфраструктури оприлюднений проект наказу "Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом в межах України та пов'язані з ними послуги». Згідно з ним, міністерство пропонує зробити уніфікацію тарифів на перевезення порожніх вагонів незалежно від виду перевезення, вантажу, що перевозиться у вагоні до вивантаження. Так, в даний час тариф на перевезення порожнього вагону після вивантаження вантажу першого класу становить 1533 грн; другого класу - 2326 грн; третього класу - 3730 грн. Наказом же пропонується встановити єдиний тариф в 2326 грн.

Як відзначають експерти, найбільше постраждає енергетика і будівельна галузь. Член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради Михайло Волинець вже заявив, що уніфікація плати за порожній пробіг несе значні ризики для енергетичної безпеки України.