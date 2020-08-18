Рішення щодо оплати додаткових послугу з подачі вагонів на малодіяльні станції, через яке минулого тижня Антимонопольний комітет України наклав штраф у розмірі 18,282 млн. грн на АТ «Укрзалізниця», були прийнято Директором департаменту комерційної роботи Укрзалізниця Андрієм Мірошніковим

Як повідомляє джерело в Укрзалізниці, два роки тому колишній операційний директор "Укрзалізниці" Вячеслав Єрьомін та Директор департаменту комерційної роботи Андрій Мірошніков ініціювали виділення з мережі вантажної інфраструктури Укрзалізниці перелік так званих «малодіяльних» станцій для «оптимізації» експлуатаційного та фінансового навантаження на залізницю за рахунок середнього та малого бізнесу.

«Суть цього «покращення» полягала в обмеженні близько 300 вантажних станцій, що більше 15% від загальної мережі АТ «Укрзалізниця», в сталому забезпеченні рухомим складом для здійснення навантаження та вивезення продукції, через так звану низьку ефективність в загальному балансі УЗ», - зазначає джерело.

Це рішення призвело до примусового зобов’язання вантажовідправників концентрувати свої вантажі на так званих «опорних» станціях або додатково платити Укрзалізниці за направлення порожніх вагонів для тих, хто фізично не в змозі це зробити. Відповідно, відбулась переорієнтація власників елеваторів, що розташовані в орбіті «малодіяльних» станцій, на автомобільний транспорт.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет наклав штраф у розмірі 18 млн грн на АТ «Укрзалізниця», адже вважає додаткову послугу з подачі вагонів на малодіяльні станції необґрунтованою. Про це повідомили у прес-службі АМКУ у четвер, 6 серпня. При введенні такої послуги, її вартість становила 170,38 грн без ПДВ (204,46 грн з ПДВ) за 1 вагон / 1 кілометр і в подальшому зростала. Оскільки такі дії АТ «Укрзалізниця» містили ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, Комітет розпочав розгляд справи.