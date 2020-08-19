Міністерство енергетики України виступило проти бажання ДП «НАЕК Енергоатом» продавати електричну енергію комерційним структурам собі в збиток

Про це йдеться в заяві міністерства.

«Позиція міністерства полягає в тому, щоб державна компанія не здійснювала продаж електроенергії собі у збиток. Саме тому урядовою постановою було визначено формулу ціни, за якою НАЕК «Енергоатом» може продавати свою електроенергію комерційним структурам без збитків для компанії», - йдеться в заяві.

В Міненерго здивовані позицією керівництва «Енергоатому» щодо урядової постанови, яка закріпила гарантії беззбитковості компанії і фактично була прийнята з ініціативи самого «Енергоатому».

«Під час нарад у Міністерстві енергетики представники «Енергоатому» ініціювали продаж половини своєї електроенергії за ціною 1 коп/кВт*год. При цьому представники підприємства запевнили Міненерго, що беззбитковість буде забезпечуватися шляхом збалансування ціни на решту електроенергії, яка продається на комерційних ринках», - йдеться в заяві міністерства.

Саме тому урядовою постановою було визначено формулу ціни, за якою НАЕК «Енергоатом» може продавати свою електроенергію комерційним структурам без збитків для компанії.

Звинувачення народного депутата Сергія Нагорняка щодо втручання у текст постанови в Міненерго назвали безпідставними.

«Документ був прийнятий на засіданні Кабінету Міністрів і, після доопрацювання, опублікований на урядовому порталі. Всі фундаментальні положення, які були прийняті урядом, залишилися без змін», - зазначили в Міненерго.

Нагадаємо, 5 серпня Кабінет Міністрів вніс зміни до моделі ПСО на ринку електроенергії, збільшивши частку електричної енергії яку НАЕК «Енергоатом» зможе продавали на конкурентних сегментах ринку. Це рішення покликане стабілізувати фінансовий стан НАЕК «Енергоатом» та інших державних енергетичних підприємств.

За результатами першого півріччя 2020 року, НАЕК «Енергоатом» отримав чистий збиток 2,65 млрд грн у порівняння з чистим прибутком в аналогічний період 2019 року на рівні 1,1 млрд грн.