Статус предприятий «зеленой металлургии» в Украине получил ограничений круг производителей, которым Верховная рада безосновательно предоставила льготный тариф на передачу электроэнергии

Об этом пишет журналист Сергея Лямец в колонке «Чем европейская «зеленая металлургия» отличается от украинской» на сайте «Корреспондент».

«Это схема и обман. Если в Европе металлургия становится «зеленой» только после того, как переходит на чистую энергию без использования углерода, то в Украине все наоборот. У нас статус «зеленая металлургия» получил ограниченный круг предприятия, которым как раз разрешили не платить за «зеленую электроэнергию», - пишет Лямец.

Украинская «зеленая металлургия», по утверждению журналиста, является традиционной черной металлургией, но с финансовыми государственными льготами.

Если европейские компании, чтобы получить статус предприятий «зеленой металлургии», инвестируют миллионы евро для полного отказа от углеводородного топлива, то украинские производители просто на уровне закона освобождены от обязательства поддержки производителей электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

«В Украине этот статус дали предприятиям, которые при производстве тонны стали в атмосферу выбрасывают до 250 кг CO2», - указывает Лямец.

По его информации, статус «зеленой металлургии» получили в Украине: «Днепросталь» из корпорации «Интерпайп» Виктора Пинчука – «Днепроспецсталь» из группы VS Energy и «Азовэлектросталь», которые входят в машиностроительный холдинг «Азовмаш».

«Крупнейшим потребителем электроэнергии из этого списка является «Днепросталь» Пинчука. Завод Пинчука в год сэкономит $14 млн. Сэкономил равно заработал! В масштабах страны цифры вовсе ошеломляющие. Компенсировать «зеленый тариф» вместо Пинчука и других «зеленых металлургов» будут за счет госбюджета, увеличивая госдолг, а это больше 9 млрд грн только в 2020 году, - подытожил Сергея Лямец.

Напомним, при подготовке законопроекта № 3658 о снижении «зеленых тарифов» ко второму чтению, бывший работник группы «Интерпайп», народный депутат Дмитрий Кисилевский, подал поправку о предоставлении льгот на оплату тарифа на передачу электроэнергии для узкого круга предприятий, среди которых предприятия группы «Интерпайп». Для предоставления такой льготы в законодательство введено понятие «зеленой металлургии».

Поправка была поддержана главой комитета по вопросам энергетики Андреем Герусом и вошла в итоговую редакцию закона.