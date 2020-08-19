Єдиний сценарій приватизації державної компанії «Центренерго», на який погодиться чинний її куратор Ігор Коломойський, передбачає об’єднання компанії з державними вугільними шахтами.

Про це пише експерт Борис Кушнірук в своєму блозі на сайті Liga.net.

«Єдиним сценарієм, на який може погодитися Коломойський, – приватизація «Центренерго» в пакеті з перспективними держшахтами. Про це говорив і сам олігарх, і глава парламентського комітету з енергетики Андрій Герус, і діючий гендиректор «Центренерго» Олександр Корчинський», - пише Кушнірук.

За словами Кушнірука, на сьогодні, до об’єднання з вугільними шахтами, Коломойський публічно дав зрозуміти, що не підтримує приватизацію.

«Його все влаштовує як є: його фірми заробляють двічі – на поставках енергоносіїв за завищеною ціною і на купівлі електроенергії за заниженою. При собівартості електроенергії «Центренерго» в 1,62 грн кВт-годину фірми групи «Приват» її викуповують за ціною в діапазоні 0,96-1,22 грн за кВт-годину», - зазначив експерт.

На думку Кушнірука, Ігор Коломойский також може бути одним із основних претендентів на купівлю «Центренерго».

«Приватизація «Центренерго» Коломойським, безумовно, не найкращий варіант. Але в будь-якому випадку це краще, ніж знищення підприємства. Тим більше, що у відкритому конкурсі є можливість участі інших інвесторів», - вважає експерт.

Нагадаємо, «Центренерго» знаходиться під операційним контролем групи «Приват» з липня 2019 р Контроль був встановлений після призначення главою компанії Володимира Потапенко. Він був призначений Кабінет Міністрів з 1 липня 2019, коли представником президента в уряді був Андрій Герус.

За інформацією Фонду державного майна, який володіє 78% акцій «Центренерго», приватизація компанії повинна відбутися в другому кварталі 2021 г. Ці зобов'язання передбачені також в меморандумі з Міжнародним валютним фондом.