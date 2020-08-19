Українці, які встановлюють прибудинкові сонячні панелі, можуть заробляти гроші за продаж електроенергії в мережу за зеленим тарифом і для цього не потрібно мати ніяких ліцензій.

Про це в ефірі каналу «Україна 24» повідомив в.о. голови Державного агентства з питань енергоефективності та енергозбереження Костянтин Гура.

«Для цього не потрібно ніяких ліцензій, нічого зайвого, просто віддаєте зелену електроенергію в мережу і таким чином інвестуєте не тільки в своє власне майбутнє, а ще в майбутнє своїх дітей», - сказав Гура.

За його словами, громадянину, який бажає встановити сонячні панелі та продавати струм за зеленим тарифом, необхідно виконати декілька дій:

1. Дізнатися у обленерго потужність підключення до будинку, щоб розуміти можливості продажу струму (за потреби потужність можна збільшити)

2. Закупити та встановити сонячні панелі

3. Придбати спеціальний лічильник електроенергії, який буде рахувати різницю між виробництвом і споживанням електроенергії для вирахування обєму проданої електроенергії за зеленим тарифом.

«Чим більше ваш будинок енергоефективний і чим потужніша у вас сонячна станція, тим ця різниця стає більшою. Але, що важливо згадати – що максимальна потужність, якщо ми говоримо про обмін сонячної електростанції для домогосподарств – це 30 кВт. Це достатня величина, щоб покрити власні потреби і ще надлишок продати .Для цього діє зелений тариф, який прив’язаний до курсу євро. Це також важливо. І це до 2030 року», підкреслив Гура.

Він уточнив, що за останні 3 роки кількість домогосподарств з встановленими сонячними панелями збільшилася в десятки разів – до 26,6 тис. домогосподарств. За його словами, частина українців готова вкласти 7-10 тисяч євро для того, щоб бути енергонезалежними та отримувати кошти від продажу електроенергії за зеленим тарифом.

Як повідомлялося, країни Європи, в т. ч. Україна, нарощують виробництво зеленої електроенергії – з сонця і вітру, щоб поліпшити екологію і позбутися від необхідності купувати паливо за кордоном. При цьому Росія, як ключовий експортер вугілля і газу в країни ЄС, намагається зберегти свій економічний і політичний вплив на Європу. Володимир Путін і російські пропагандисти неодноразово критикували зелену енергетику, кажучи про нібито її шкоду для людей, птахів, земляних черв'яків.

За підсумком І півріччя Україна виробила 12,2% екологічної енергії (сонце, вітер, гідростанції і біостанції) проти 8,8% в аналогічному періоді 2019 року.