Українці, які встановлюють прибудинкові сонячні панелі, можуть заробляти гроші за продаж електроенергії в мережу за зеленим тарифом і для цього не потрібно мати ніяких ліцензій.
Про це в ефірі каналу «Україна 24» повідомив в.о. голови Державного агентства з питань енергоефективності та енергозбереження Костянтин Гура.
«Для цього не потрібно ніяких ліцензій, нічого зайвого, просто віддаєте зелену електроенергію в мережу і таким чином інвестуєте не тільки в своє власне майбутнє, а ще в майбутнє своїх дітей», - сказав Гура.
За його словами, громадянину, який бажає встановити сонячні панелі та продавати струм за зеленим тарифом, необхідно виконати декілька дій:
1. Дізнатися у обленерго потужність підключення до будинку, щоб розуміти можливості продажу струму (за потреби потужність можна збільшити)
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2. Закупити та встановити сонячні панелі
3. Придбати спеціальний лічильник електроенергії, який буде рахувати різницю між виробництвом і споживанням електроенергії для вирахування обєму проданої електроенергії за зеленим тарифом.
«Чим більше ваш будинок енергоефективний і чим потужніша у вас сонячна станція, тим ця різниця стає більшою. Але, що важливо згадати – що максимальна потужність, якщо ми говоримо про обмін сонячної електростанції для домогосподарств – це 30 кВт. Це достатня величина, щоб покрити власні потреби і ще надлишок продати .Для цього діє зелений тариф, який прив’язаний до курсу євро. Це також важливо. І це до 2030 року», підкреслив Гура.
Він уточнив, що за останні 3 роки кількість домогосподарств з встановленими сонячними панелями збільшилася в десятки разів – до 26,6 тис. домогосподарств. За його словами, частина українців готова вкласти 7-10 тисяч євро для того, щоб бути енергонезалежними та отримувати кошти від продажу електроенергії за зеленим тарифом.
Як повідомлялося, країни Європи, в т. ч. Україна, нарощують виробництво зеленої електроенергії – з сонця і вітру, щоб поліпшити екологію і позбутися від необхідності купувати паливо за кордоном. При цьому Росія, як ключовий експортер вугілля і газу в країни ЄС, намагається зберегти свій економічний і політичний вплив на Європу. Володимир Путін і російські пропагандисти неодноразово критикували зелену енергетику, кажучи про нібито її шкоду для людей, птахів, земляних черв'яків.
За підсумком І півріччя Україна виробила 12,2% екологічної енергії (сонце, вітер, гідростанції і біостанції) проти 8,8% в аналогічному періоді 2019 року.