Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины направила письма премьер-министру Украины и руководителю офиса Президента Украины с запросами относительно правомерности ведения переговоров народным депутатом Украины, председателем Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг А. Герусом с министром энергетики Республики Беларусь Каранкевичем В. М. относительно экспорта украинской электроэнергии

Как сообщается на сайте организации, соответствующие письма были направлены 18 августа 2020 года.

В частности, в письме отмечается, что в соответствии со ст. 17 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины», народный депутат Украины, который не имеет специальных полномочий на представительство Верховной Рады Украины, имеет право вступать в отношения с должностными лицами и государственными органами иностранных государств только от своего имени.

Кроме того, в соответствии со ст. 1 Указа Президента Украины от 18 сентября 1996г.No841/96 «О мерах по совершенствованию координации деятельности органов исполнительной власти в сфере внешних отношений» координация мероприятий органов исполнительной власти в сфере внешних отношений возложена на МИД Украины. Так же, в соответствии с указанным Указом, обязательному согласованию с МИД Украины подлежат выступления, официальные заявления и инициативы международного характера, подготовка международных двусторонних или многосторонних документов.

"Поэтому Федерация обратилась к премьер-министру Украины и руководителю офиса Президента Украины с запросами: уполномочивал ли Президент Украины или КМУ Герусу А. М. ведение таких переговоров; обращался ли Герус А. М. к премьер-министру Украины или к руководителю офиса Президента Украины относительно предоставления каких-либо рекомендаций, тезисов, позиции КМУ или Президента Украины или офиса Президента Украины относительно вопросов, связанных с экспортом в Республику Беларусь электрической энергии, произведенной ГП «НАЭК Энергоатом»?», - подчеркнули в Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса.

Напомним, в конце июля 2020 года Андрей Герус сообщил, что благодаря переговорам с Беларусью, начались поставки атомной энергии из Украины в Беларусь. Однако из-за нерыночных условий поставок и мизерных объемов, эксперты и народные депутаты расценили этот шаг как прикрытие для Геруса в его намерениях возобновить импорт электроэнергии из России и Беларуси в Украину.

В ответ на сообщения о переговорах с Беларусью в МИД заявили, что Андрей Герус может вступать в отношения с иностранными государствами только от своего имени, а не от имени Украины.

Ранее сообщалось, что против Андрея Геруса продолжается расследование в отношении импорта электрической энергии из России и Беларуси, который стал возможен благодаря поданной им в нарушение регламента поправки к закону. Именно благодаря так называемой поправке Геруса, с октября 2019 по март 2020 года Украина импортировала электрической энергии более чем на 1 млрд гривен, что вызвало кризис в энергетике и привело к остановке угольных шахт.

На прошлой неделе Офис генерального прокурора также открыл дело против Геруса по факту хищений средств «Укрзализныци» при закупке электрической энергии через подставные фирмы, которые вероятно связаны с главой парламентского комитета по вопросам энергетики.