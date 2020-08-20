Приватизация "Центрэнерго" должна состояться после ее объединения с угольными шахтами и создания вертикально-интегрированной компании.
Об этом пишет член наблюдательного совета Института энергетических стратегии Юрий Корольчук в своем блоге на сайте «Корреспондент».
«Механизм уже практически разработан и будет предусматривать объединение «Центрэнерго» и угольных шахт. Пока больше дискуссий вызывает вопрос, какие шахты пойдут на приватизацию с «Центрэнерго». Там много вопросов – и экономическая эффективность шахт, и их техническое соответствие, и социальный аспект. Скорее всего будет решать правительство», — пишет эксперт.
По его словам, из-за обвала на мировых рынках в лучшем случае стартовая цена компании на начало 2021 года будет составлять 6 млрд грн.
По мнению Корольчука, президент Владимир Зеленский не будет медлить с приватизацией «Центрэнерго», поскольку коррупционные схемы вокруг этой компании тянут его рейтинг вниз.
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«И если оставить «Центрэнерго» при государстве и, соответственно, при Зеленском, то этот вопрос будет также тянуть рейтинг президента вниз. С этой позиции Зеленский не будет откладывать приватизацию «Центрэнерго», как это делал Порошенко», — считает эксперт.
Он добавил, что группа «Приват» Игоря Коломойского, которая сейчас управляет «Центрэнерго», может выступить одним из основных претендентов на покупку вертикально-интегрированной компании на базе ТЭС компании и перспективных государственных угольных шахт.
Напомним, ПАО «Центрэнерго» находится под операционным контролем группы «Приват» с июля 2019 г Контроль был установлен после назначения главой компании Владимира Потапенко. Он был назначен Кабинет Министров с 1 июля 2019, когда представителем президента в правительстве был Андрей Герус.
После этого «Центрэнерго» начало закупать уголь через близкие к «Привату» компании и реализовать все произведенное электричество предприятиям этой группы по прямым договорам с дисконтом.
По информации Фонда государственного имущества, который владеет 78% акций «Центрэнерго», приватизация компании должна состояться во втором квартале 2021 г. Эти обязательства предусмотрены в меморандуме с Международным валютным фондом.
Генеральный директор «Центрэнерго» Александр Корчинский в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявил, что компания необходимо передать перспективные государственные угольные шахты. Это позволит улучшить финансовое состояние компании и повысить ее стоимость.