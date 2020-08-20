Приватизация "Центрэнерго" должна состояться после ее объединения с угольными шахтами и создания вертикально-интегрированной компании.

Об этом пишет член наблюдательного совета Института энергетических стратегии Юрий Корольчук в своем блоге на сайте «Корреспондент».

«Механизм уже практически разработан и будет предусматривать объединение «Центрэнерго» и угольных шахт. Пока больше дискуссий вызывает вопрос, какие шахты пойдут на приватизацию с «Центрэнерго». Там много вопросов – и экономическая эффективность шахт, и их техническое соответствие, и социальный аспект. Скорее всего будет решать правительство», — пишет эксперт.

По его словам, из-за обвала на мировых рынках в лучшем случае стартовая цена компании на начало 2021 года будет составлять 6 млрд грн.

По мнению Корольчука, президент Владимир Зеленский не будет медлить с приватизацией «Центрэнерго», поскольку коррупционные схемы вокруг этой компании тянут его рейтинг вниз.

«И если оставить «Центрэнерго» при государстве и, соответственно, при Зеленском, то этот вопрос будет также тянуть рейтинг президента вниз. С этой позиции Зеленский не будет откладывать приватизацию «Центрэнерго», как это делал Порошенко», — считает эксперт.

Он добавил, что группа «Приват» Игоря Коломойского, которая сейчас управляет «Центрэнерго», может выступить одним из основных претендентов на покупку вертикально-интегрированной компании на базе ТЭС компании и перспективных государственных угольных шахт.

Напомним, ПАО «Центрэнерго» находится под операционным контролем группы «Приват» с июля 2019 г Контроль был установлен после назначения главой компании Владимира Потапенко. Он был назначен Кабинет Министров с 1 июля 2019, когда представителем президента в правительстве был Андрей Герус.

После этого «Центрэнерго» начало закупать уголь через близкие к «Привату» компании и реализовать все произведенное электричество предприятиям этой группы по прямым договорам с дисконтом.

По информации Фонда государственного имущества, который владеет 78% акций «Центрэнерго», приватизация компании должна состояться во втором квартале 2021 г. Эти обязательства предусмотрены в меморандуме с Международным валютным фондом.

Генеральный директор «Центрэнерго» Александр Корчинский в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявил, что компания необходимо передать перспективные государственные угольные шахты. Это позволит улучшить финансовое состояние компании и повысить ее стоимость.