Развитие зеленой энергетики в Украине уменьшает возможности политического шантажа со стороны России, которая пытается сохранить свое влияние на Украину и ЕС с помощью поставок традиционных энергоресурсов – газа, угля и ядерного топлива.

Об этом в своем блоге написал эксперт энергетического рынка Виктор Куртеев.

«Развитие ВИЭ – важный элемент национальной безопасности. Стимулируя рост выработки электроэнергии на внутреннем рынке, мы все дальше уходим от проблемы российского газа как элемента политического шантажа», - считает эксперт.

По его словам, за последние десять лет "зеленая" энергетика привлекла около 10 млрд долл инвестиций и вместе с агросектором является лидером по этому показателю. Он также отмечает, что "зеленая индустрия" должна стать флагманом развития экономики.

Как указывает Куртеев, Украина должна принять меры, которые будут способствовать увеличению выработки зеленой электроэнергии, а также росту потребления электроэнергии в разных секторах.

«Они позволят "перезагрузить" энергетику – сделать ее современной и технологичной», - добавил эксперт.

Как сообщалось, по итогу І полугодия Украина произвела 12,2% экологичной энергии (солнце, ветер, гидростанции и биостанции) против 8,8% в аналогичном периоде 2019 года.

Напомним, все ядерное топливо Украина закупает у российской компании «ТВЭЛ» и американской Westinghouse. В свою очередь производство электроэнергии из угля создает много вредных выбросов, что ухудшает ситуацию в экологии.

Страны Европы, в т.ч. Украина, наращивают производство зеленой электроэнергии – из солнца и ветра, чтобы улучшить экологию и избавиться от необходимости покупать топливо за рубежом. При этом Россия, как ключевой экспортер угля и газа в страны ЕС, пытается сохранить свое экономическое и политическое влияние на Европу. Владимир Путин и российские пропагандисты неоднократно критиковали зеленую энергетику, говоря о якобы ее вреде для людей, птиц, земляных червей.