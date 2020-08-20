Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал инициативы Министерства инфраструктуры и Укрзализныци по унификации платы за породной пробег.

Соответствующий проект постановления размещен для обсуждения на сайте ведомства.

По его словам, деньги от всех предыдущих повышений тарифов исчезали, компания проваливает все планы по финансовым показателям и инвестициям.

"Я вполне солидарен с участниками рынка, потому что мы видим, что железная дорога вместо того, чтобы ввести четкий курс реформ, публично объявить свою стратегию выхода из кризиса и борьбы с коррупцией, они стараются за счет перевозчиков решить текущие проблемы компании. На самом деле все это еще усугубляет кризис. Потому что мы уже неоднократно поднимали тарифы в течение 2016-2019 гг., Каждый раз получая заверения железной дороги, что эти все деньги будут потрачены на модернизацию подвижного состава", - подчеркнул он.

Владимир Емельян уверен, что перед любым повышением тарифов (явным или скрытым) должно пройти широкое обсуждение на уровне руководства государства, правительства.

Напомним, 5 августа на сайте Министерства инфраструктуры опубликован проект приказа "О внесении изменений к Коэффициентам, применяемым к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги". Согласно ему, министерство предлагает сделать унификации тарифов на перевозку порожних вагонов вне зависимости от вида перевозки, груза, перевозимого в вагоне до выгрузке. Так, в настоящее время тариф на перевозку порожнего вагона после выгрузки груза первого класса составляет 1533 грн; второго класса - 2326 грн; третьего класса - 3730 грн. Приказом же предлагается установить единый тариф в 2326 грн.