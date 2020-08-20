Регулятор на общественных слушаниях, посвященных внедрению RAB-регулирования для операторов системы распределения, предложил методологию тарифа, что занизит стоимость приватизации государственных облэнерго в 3 раза

Об этом рассказал финансовый директор «Хмельницкоблэнерго» Вадим Данилков.



Член дирекции государственного оператора системы распределения электроэнергии «Хмельницкоблэнерго» Вадим Данилков заявил, что НКРЕКП предлагает не рыночные ставки возврата инвестиций, поэтому государственный «Хмельницкоблэнерго» значительно потеряет в цене при приватизации.



"Низкая ставка возврата инвестиций на старую базу активов значительным образом повлияет на стоимость нашей компании при приватизации. Сейчас РБА «Хмельницкоблэнерго» будет оценена чуть больше 8 млд грн. Когда мы говорим о доходности в 3-4%, это будет занижать ровно в 3 раза стоимость компании, которую государство планирует выставить на приватизацию», - отметил Данилков.



Данилков отмечает, что с такой ставкой Украина не сможет быть конкурентной на инвестиционном рынке: «Мы живем в рыночном мире, где любой инвестор оценивает инвестиции не только в Украину, а сравнивает с другими рынками. Например, в 2018 году японская компания Mitsubishi, приезжала в Хмельницкоблэнерго и рассматривала нас как объект приватизации» - рассказал Данилков. По его словам японский инвестор рассматривал энергетические активы в Украине и Бразилии и сделал выбор в пользу Бразилии, где в отличие от украинской системы «COST+», ставка на возврат инвестиций составила 11% в долларах США.



Кроме того Данилков убежден, что облэнерго не сможет привлекать средства для обновления активов при норме доходности в 3%, поскольку банки не согласятся предоставлять кредиты при такой доходности. Позиция Хмельницкого оператора системы распределения - начисление не менее 8% доходности на старую базу активов при внедрении стимулирующего тарифа.



Напомним, ранее нардеп Людмила Буймистер заявила, что НКРЭКУ срывает большую приватизацию, что является курсом офиса Президента.