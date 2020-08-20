Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник признал, что у следствия есть три нерешенных вопроса, из-за которых дело «Роттердам+» невозможно направить в суд

Об этом он заявил в интервью изданию «Украинская правда».

"Сейчас есть фактически три незакрытых вопроса. Первое - это то, что мы только что говорили, представительство интересов потерпевших в деле.

Второе – это, сейчас есть экспертиза, которая охватила определенный период, а еще была экспертиза, которая охватывала весь период, когда действовала формула», - сообщил Сытник.

В то же время «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники сообщила, что та экспертиза, о которой в интервью говорил Сытник, показала невозможность установить убытки за весь период действия формулы.

Третьим нерешенным вопросом, по словам директора НАБУ, является выполнение международно-правовых поручений, что стало официальной причиной остановки расследования.

Вместе с тем директор НАБУ выразил надежду, что дело еще расследование все-таки еще может быть возобновлено.

«Я не исключаю того, что следствие будет возобновлено и в какой-то доказанной части, по мнению детективов и прокуроров, это дело может быть направлено в суд», - заявил Сытник.

Напомним, 8 августа 2020 г истек срок досудебного расследования по делу «Роттердам +» и правоохранители не смогли передать дело в суд. По словам адвокатов стороны защиты, за 3,5 года, которые длилось расследование, НАБУ не нашло подтверждения того, что действие формулы нанесло ущерб.

12 августа информацию об отсутствии заключения экспертизы о нанесении формулой ущерба официально подтвердило НАБУ.

Прокуратура объяснила решение остановить расследование необходимостью получить ответы на запросы о международной правовой помощи. При этом в постановлении прокурора речь идет о запросы, датированные в том числе 2018 и 2019 г.

Информацию об отсутствии выводов экспертизы, которая установила бы ущерб от действия формулы, еще в конце июня 2020 года подтвердил и сам глава САП Назар Холодницкий.

Бывший заместитель генпрокурора (2015-2016 гг.) Давид Саквалеридзе ранее также заявил, что в деле «Роттердам +» нет состава преступления, из-за чего оно может развалиться в суде.

В расследовании дела "Роттердам +" принимали участие 15 детективов НАБУ и 7 прокуроров САП. Общие расходы госбюджета на их работу составили 96 млн грн, по оценкам экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка.

Формула «Роттердам +» действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.

Аналогичный принцип ценообразования с 2017 г.. И до настоящего времени действует при определении стоимости природного газа для населения. Этот принцип - так называемая формула «Амстердам +» - в июне 2020 был прописан в меморандуме с МВФ, подпись под которым поставил в том числе президент Владимир Зеленский.