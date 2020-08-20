Комплексная комиссионная экспертиза Службы безопасности Украины по делу «Роттердам+» установила, что действие формулы не нанесло никакого ущерба государству

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный редактор издания «Цензор.Нет» Юрий Бутусов.

«18 августа Служба безопасности Украины передала в Национальное антикоррупционное бюро результаты комплексной комиссионной экспертизы по делу «Роттердам+». Согласно заключению, никакого ущерба государство не понесло, а колебания цен при поставках угля вызваны исключительно разницей в тарифах», - сообщил журналист со ссылкой на собственные источники.

Бутусов подчеркнул, что ущерб государству - это ключевой вопрос, поскольку без определения экспертами факта нанесения ущерба и размеров ущерба, дело развалится в суде.

«Теперь даже вопрос - а дойдет ли дело до суда, ведь если в хозяйственном деле, которое строится только на документах и договорах коммерческих структур нет ущерба, то нет и состава преступления», - отметил главный редактор «Цензор.Нет».

Даже если дело передадут в суд, оно не будет иметь никаких перспектив.

«Адвокатам в этом деле просто нечего будет делать - СБУ выполнила всю работу и определила результаты расследования, с такой экспертизой дело развалится в судах», - подытожил Бутусов.

Также информацию, что финальная экспертиза по делу «Роттердам+» не подтвердила нанесение убытков, со ссылкой на источники сообщило издание «Украинская правда».



Ранее сообщалось, что подтвердить убытки от формулы «Роттердам+» по обращению НАБУ отказались и другие государственные научно-исследовательские институты.



В то же время, по информации стороны защиты, сразу четыре украинских государственных и международных и института подтвердили обоснованность применение формулы и отсутсвие каких-либо убытков от ее действия.



Напомним, 8 августа 2020 г. истек срок досудебного расследования по делу «Роттердам +» и правоохранители не смогли передать дело в суд.

Прокуратура объяснила решение остановить расследование необходимостью получить ответы на запросы о международной правовой помощи. При этом в постановлении прокурора речь идет о запросах, датированные в том числе 2018 и 2019 г.

По информации адвокатов стороны защиты, истинной причиной остановки стало отсутствие экспертизы, которая подтвердила бы предположения НАБУ о убытках от действия формулы. 12 августа информацию об отсутствии заключения экспертизы о нанесении формуле убытков официально подтвердило НАБУ.

Ранее бывший заместитель генпрокурора (2015-2016 гг.) Давид Саквалеридзе заявил, что в деле «Роттердам +» нет состава преступления, из-за чего оно может развалиться в суде.

В расследовании дела «Роттердам +» принимали участие 15 детективов НАБУ и 7 прокуроров САП. Общие расходы госбюджета на их работу составили 96 млн грн, по оценкам экс-главы НКРЕКУ Дмитрия Вовка.

Формула «Роттердам +» действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.