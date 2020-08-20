Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) подвергается политическому влиянию через крупных потребителей электроэнергии, которые лоббируют низкие тарифы на ток, и не решает проблему долгов за произведенную зеленую электроэнергию, что может спровоцировать международные арбитражи против Украины

Об этом во время конференции заявил председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александр Козакевич (УАВЕ), добавив, что НКРЕКП ориентируется на позицию промышленных потребителей электроэнергии, а не на потребности предприятий энергетической отрасли.

«Формирование государственной политики и рыночных отношений - это роль регулятора. И он должен своевременно в интересах только энергетической отрасли принимать решения. Когда НКРЕКП говорит о том, что у нас падает конкурентоспособность некоторых потребителей или кто-то не в состоянии платить сверхвысокий тариф, который вызван сверхвысокими зелеными тарифами, в принципе нонсенс, это говорит лишь о том, что у нас регулятор политизирован», - отметил Козакевич.

По его словам, Украине нужен независимый и профессиональный регулятор в энергетике, чтобы стабилизировать ситуацию в энергетической отрасли, в частности в возобновляемой энергетике.

«Основным поступления средств для зеленой энергетики все же есть тариф НЭК «Укрэнерго» на передачу энергии и этот тариф устанавливается национальной комиссией. Все дороги ведут к регулятору. Как регулятор будет регулировать эту ситуацию, от этого зависит как дальнейшее развитие, так и настроения инвесторов в том числе по формированию исковых заявлений», - подчеркнул Козакевич.

Напомним, 31 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №3658 (потом закон №810-их) по совершенствованию условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников, который снизил зеленый тариф для солнечных и ветровых станций в Украине.

Сейчас общая сумма долга госпредприятия Гарантированный покупатель перед производителями зеленой энергии достигает 22 млрд грн. При этом "Укрэнерго" не уменьшает свою задолженность перед Гарантированным покупателем.

До подписания законопроекту №3658 более 10 месяцев создавалось разностороннее давление на инвесторов в возобновляемую энергетику.

По мнению соучредителя Ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игоря Тинного, народные депутаты, действия которых связаны с интересами бизнесменов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, срывали принятие законопроекта №3658 о поддержке производителей электроэнергии из ВИЭ, чтобы ухудшить инвесторам условия ведения бизнеса и заставить их отдать свои активы.