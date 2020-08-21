Отсутствие документально подтвержденных убытков и пострадавших от действия формулы «Роттердам+» лишает это дело любой судебной перспективы

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил адвокат стороны защиты Артем Трекке.

«Поскольку ни одно из экспертных заключений не подтверждает, что действительно применение формулы «Роттердам+» нанесло кому-то ущерб - не может идти и речь о юридической ответственности любого лица. В таком случае никакой судебной перспективы дело не имеет», - сообщил адвокат.

Он отметил, что наличие вреда и потерпевшего, которому он причинен, является одним из основных признаков состава преступления. Отсутствие одного из таких признаков-свидетельствует вообще об отсутствии преступления в действиях лиц.

Трекке напомнил, что от начала расследования был проведен ряд как украинских так и международных экспертиз и исследований, которые указали, что никаких убытков, которые могли быть причинены потребителям, не было.

«Кроме того, в выводах и рецензиях предоставленных к материалам уголовного производства опровергается положения единого заключения стороны обвинения, которые не подтвердились расчетно», - добавил Артем Трекке.

Напомним, 8 августа истек срок досудебного расследования по делу «Роттердам+». НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенное время.

НАБУ и лично глава бюро Артем Сытник сочли, что следствию не удалось экспертно подтвердить наличие убытков. 20 августа сразу несколько независимых друг от друга источников сообщили, что финальная экспертиза в деле «Роттердам+», выполненная Службой безопасности Украины, не подтвердила наличие убытков от действия формулы.

Ранее ряд других государственных экспертиз, в том числе по обращению НАБУ, также установили отсутствие каких-либо убытков от действия формулы. Обоснованность формулы подтвердили украинские государственные и международные экспертные институты, которые проводили экспертизы по заказу стороны защиты.

Расследование по делу «Роттердам+» началось в марте 2017 года. В нем участвовали 15 детективов и 7 прокуроров. Общие расходы государственного бюджета на проведение расследования составили 96 млн грн, по оценкам экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка.

Формула «Роттердам +» действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.