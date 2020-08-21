Благодаря введению пошлин на импорт дизельного топлива Кременчугский НПЗ Игоря Коломойского увеличил выпуск топлива на половину, а подконтрольный ему перевалочный комплекс в порту Одессы повысил загрузку в 3,5 раза.

Об этом сообщает издание «Экономическая правда» в статье «Рикошет от белорусского кризиса: грозит ли Украине дефицит нефтепродуктов».

«Выиграли от этого решения «понятные» люди. По словам директора консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна, после введения пошлин Кременчугский НПЗ Игоря Коломойского увеличил производство дизеля почти на половину, а контролируемая группой «Приват» Одесская перевалка нарастила объемы в 3,5 раза», - пишет издание.

В статье говорится, что решение Кабмина повторно, после их отмены судом, ввести пошлины на импорт дизтоплива из России в размере 4% выглядит нелогичным, учитывая риск перебоев с поставками из бастующей Беларуси.

«На этом фоне алогичным выглядит недавнее решение Кабмина повторно ввести пошлины на трубопроводный дизель из России, которое суд признал незаконным. Отмена спецпошлины, по словам участников рынка, давало уверенность, что потенциальные потери белорусских объемов горючего можно будет заменить поставками по трубе. Однако решение принято», - отмечает автор статьи Николай Топалов.

Ранее сообщалось, что в июле доля Кременчугского НПЗ (компания «Укртатнафта») в общем производстве дизтоплива в стране выросла до 93%.

Напомним, в начале июля «Укртатнафта» обратилась к Министерству энергетики с просьбой ввести пошлины на импорт дизельного топлива в размере 8,46% с 1 августа 2020 г. Эта просьба не была поддержана экспертным советом при Министерстве энергетики.

По оценкам «Нефтегазовой ассоциации Украины», введение пошлин по требованию «Укртатнафты» приведет к росту цен и убыткам экономики на уровне 11 млрд гривен в год. Также ограничения на импорт может разрушить диверсифицированную систему поставок топлива на украинский рынок и усилить монополизацию группы «Приват» как владельца Кременчугского НПЗ.

Это уже вторая попытка ПАО «Укртатнафта» ограничить импорт нефтепродуктов с начала текущего года. Еще в январе компания обратилась с соответствующей просьбой в Межведомственную комиссию по международной торговле, но в июне ее заявление было отклонено.