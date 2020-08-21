Член наблюдательного совета Укрзализныци, а также глава комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции Сергей Лещенко соврал о том, что набсовет принимал какие либо решения относительно оценки действий компании Интерпайп, которая является монопольным поставщиком колес для Укрзализныци и планировала принимать участие в большом тендере на поставку колес для железной дороги

Об этом в Facebook написал экс-финансовый директора Укрзализныци Андрей Рязанцев.

«Должен констатировать, что член наблюдательного совета УЗ отвечающий за противодействие коррупции Сергей Лещенко врет общественности, чем способствует усилению паутины коррупции как вокруг, так и внутри этой организации», - заявил Рязанцев.

По его словам, в интервью от 23 июля Сергей Лещенко сообщил, что набсовет Укрзализныци якобы поручил подготовить выводы относительно участия компании Интерпайп в тендере, но на тот момент Лещенко уже мог иметь инсайдерскую информацию от компании о том, что она откажется от участия в тендере.

«Вот как выглядят решительные действия настоящих борцов с коррупцией. Ни по решению наблюдательного совета или правления. Нет. В связи с невыходом участников», - добавил Рязанцев.

По его мнению, несмотря на то что Лещенко является представителем госкомпании, он учавствует в сговоре с частной компанией Интерпайп.

«Как не крути - все, нет больше главного в стране борца с коррупцией. Его уже полностью поглотило тёплое место в набсовете УЗ», - отметил экс-менеджер Укрзализныци.

Напомним, Сергей Лещенко возглавил комитет по вопросам комплаенса и антикоррупции в "Укрзализници в январе 2020 года. Компания фигурирует в ряде коррупционных скандалов по непрозрачным закупкам, некачественным ремонтам вагонов, локомотивов, а также в связи с намерениями повысить тарифы на грузовые и пассажирские перевозки.

Издание "Железная дорога без коррупции" 1 июня сообщало, что после возобновления Россией 34% пошлин на украинские железнодорожные колеса, которое может ограничить сбыт компании "Интерпайп" Виктора Пинчука, "Укрзалізниця" объявила "астрономические" тендеры на колеса. Филиал "Центр обеспечения производства" объявил два тендера: 1,9 млрд грн на поставку цельнокатаных колес и 505 млн грн на поставку черновых бандажей.

Отмечалось, что потребность в колесах в таком объеме уместна, если УЗ планирует производить по 3–4 тысячи новых вагонов в год и восстановить объемы ремонта, что в условиях финансового кризиса выглядит нереалистично. При этом за последние два года "Интерпайп" поднял цену на цельнокатаные колеса для Укрзализници на 100% – с 16 тыс. грн до 30 тыс. грн без НДС за штуку.