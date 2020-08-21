Производители серной кислоты «Сумыхимпром» и Восточный ГОК не публикуют в 2020 году свои финансовые результаты.

Это связано с тем, что, несмотря на введенные квоты на импорт серной кислоты, которые отказывается отменять министр экономики Игорь Петрашко, предприятия продолжают показывать отрицательные финансовые результаты, пишет "Знай.ua".

Квоты на импорт серной кислоты, введенные в 2018 году для защиты украинских производителей, превратились в масштабную коррупционную схему, где зарабатывали компании-прокладки. Несмотря на то, что цена на продукцию выросла практически в 2 раза, чистый убыток Восточного ГОКа в 2019 году составил 680 млн. грн. (вместо 389 млн. грн. прибыли в 2017 году). Аналогична ситуация у ГП «Сумыхимпром» - в 2019 году убыток составил 11 млн грн.

Несмотря на явную коррупционную схему, министерство экономики во главе с Игорем Петрашко отказывается отменять квоты, ставя под угрозу украинские металлургические и химические предприятия.

Ранее народный депутат Сергей Магера обратился в Нацполицию Киева с заявлением, что Минэкономики не реагирует на нарушения, происходящие на госпредприятии «Восточный ГОК», в результате которых государству нанесен ущерб на 137 млн грн. Депутат отметил, что госпредприятие «Восточный ГОК», которое является одним из крупнейших производителей серной кислоты, получает убытки вследствие того, что продает свою продукцию не конечным потребителям, а посредникам. В частности, «эксклюзивным посредником» госпредприятия является ООО «Фирма Торгсервис», не является производителем этого ресурса.

Кроме того, депутат обращает внимание на то, что Межведомственная комиссия по международной торговле, председателем которой является министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, косвенно способствует совершению таких уголовных нарушений. В частности, тем, что не принимает меры по пересмотру квот на импорт серной кислоты.