Дело «Роттердам+» с самого начала было сфабриковано в угоду политической конъюнктуре и после очевидного провала расследования руководство Национального антикоррупционного бюро должно понести за это ответственность

Об этом заявил народный депутат Украины Валентин Наливайченко на своей странице в Facebook.

«Остается напомнить руководителям НАБУ – сложно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Другое дело, что это было понятно и с самого начала. Но НАБУ тогда решило подыграть «политической конъюнктуре». Пришло время понести за это ответственность», - отметил народный депутат.

Он добавил, что последней точкой в сфабрикованном деле "Роттердам+" стала экспертиза СБУ, которая не выявила вреда для государства и потребителей от применения этой формулы.

Само же обращение в СБУ в качестве «последней надежды», по словам Наливайченко, выглядело странным, поскольку это сугубо внутренний экономический вопрос абсолютно не входит в компетенцию Службы безопасности.

«Но те, кто внимательно следил за делом, понимают подоплеку такого обращения, экспертизы нескольких авторитетных международных и украинских институтов доказали экономическую обоснованность методики импортного паритета и отсутствие убытков от действия «Роттердам+». В НАБУ отчаянно искали «экспертизу», которая позволит сохранить им лицо», - подчеркнул нардеп.

После окончательного провала расследования, НАБУ пытается переложить ответственность за это на другие органы государственной власти, в частности на Кабинет Министров.

"В течение 3,5 лет были громкие интервью и пресс-конференции, потратили десятки миллионов гривен госбюджетных средств на зарплаты антикоррупционных руководителей. Но никаких доказательств гипотезы НАБУ нет. Теперь понятно, что и не будет. И отнюдь не сработает на авторитет руководителя НАБУ попытка перебросить ответственность за провал дела "Роттердам+ " на Кабмин", - подытожил Валентин Наливайченко.

Напомним, 8 августа истек срок досудебного расследования по делу «Роттердам+». НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенное время.

НАБУ и лично глава бюро Артем Сытник сочли, что следствию не удалось экспертно подтвердить наличие убытков. 20 августа сразу несколько независимых друг от друга источников сообщили, что финальная экспертиза в деле «Роттердам+», выполненная Службой безопасности Украины, не подтвердила наличие убытков от действия формулы.

Ранее ряд других государственных экспертиз, в том числе по обращению НАБУ, также установили отсутствие каких-либо убытков от действия формулы. Обоснованность формулы подтвердили украинские государственные и международные экспертные институты, которые проводили экспертизы по заказу стороны защиты.

Расследование по делу «Роттердам+» началось в марте 2017 года. В нем участвовали 15 детективов и 7 прокуроров. Общие расходы государственного бюджета на проведение расследования составили 96 млн грн, по оценкам экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка.

Формула «Роттердам +» действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.