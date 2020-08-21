Компании, которые заинтересованы в уменьшении вредных выбросов в атмосферу, смогут покупать «зеленую» электроэнергию у украинских производителей напрямую, что даст возможность компаниям говорить об изготовлении продукции или предоставлении услуг с использованием только экологически чистого тока.

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия «Гарантированный покупатель».

«Вскоре экологически чистую электроэнергию сгенерированную из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) – можно будет приобрести по прямым договорам. Изменения в украинском законодательстве сделали "зеленую" электроэнергию доступной к покупке потребителями и приблизили нас к прогрессивным энергетическим рынкам», - отмечается в сообщении.

Закон № 810-IX, который вступил в силу 1 августа, предоставил государственному предприятию «Гарантированный покупатель» долгожданную возможность продавать «зеленую» электроэнергию по двусторонним договорам на электронных аукционах.

«Благодаря таким изменениям заинтересованные потребители смогут поддержать своим выбором и купить именно чистую электроэнергию, электроэнергию будущего», — пояснил руководитель предприятия «Гарантированный покупатель» Константин Петриковец.

В сообщении отмечается, что заинтересованность крупных корпораций, а кое-где среднего и малого бизнеса к возобновляемой электроэнергии – это всемирный тренд к повышению социальной ответственности. Таким образом бизнес может продемонстрировать свою вовлеченность в решение социальных и экологических проблем. Соответствующий вклад в устойчивое развитие общества не только улучшает его имидж, но и усиливает конкурентные преимущества.

"Сейчас "Гарантированный покупатель" активно готовится к объявлению дебютного аукциона по продаже "зеленой" электроэнергии и рассчитывает на высокую заинтересованность со стороны покупателей", - уточняет пресс-служба.

Напомним, за первое полугодие 2020 года Украина произвела 12,2% экологической энергии (солнце, ветер, гидростанции и биостанции) против 8,8% в аналогичном периоде 2019 года.

По мнению эксперта Виктора Куртеева, развитие "зеленой" энергетики в Украине уменьшает возможности политического шантажа со стороны России, которая пытается сохранить свое влияние на Украину и ЕС с помощью поставок традиционных энергоресурсов – газа, угля и ядерного топлива.

Как сообщалось, 31 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №3658 (потом закон №810-IX) по усовершенствованию условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников, который снизил зеленый тариф для солнечных и ветровых станций в Украине, то есть экологическая энергия стала дешевле.