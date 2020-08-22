Предложение НКРЭКУ относительно параметров RAB-тарифа на распределение электроэнергии не является привлекательной для бизнеса учитывая необходимость обновления сетей, а также потенциально ставит под угрозу приватизацию принадлежащих государству облэнерго
Об этом заявили в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА).
В ЕВА заявили, что 17 августа 2020 года НКРЭКУ было проведено общественное обсуждение внедрения стимулирующего регулирования в Украине, на котором Регулятором предложил установить доходность на «старую» базу активов ОСР на уровне 3%. На это ЕВА отреагировала заявлением о важности повышения нормы доходности на «старую» базу.
«Предложение не является привлекательным для бизнеса учитывая необходимость обновления сетей и поощрение инвестиций в инфраструктуру новыми и существующими инвесторами, а также потенциально ставит под угрозу приватизацию принадлежащих государству пакетов акций операторов систем распределения», - отмечают эксперты Комитета Ассоциации.
По мнению ЕВА, предложенные НКРЭКУ параметры не улучшат условия инвестирования в Украине и не в полной мере соотносятся со ставками по облигациям внутреннего государственного займа Украины, кредитам и тому подобное. Выслушав позиции всех участников рынка, эксперты ЕВА заявили, что Регулятор должен повысить ставки доходности на «старую» базу активов до 8-9% для того, чтобы деятельность по распределению электроэнергии стала инвестиционно привлекательной для инвесторов.
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На запрос издания, координатор комитета по энергетике Евгений Скульский сообщил, что повышение ставки доходности также повлияет на стоимость подключения - один из ключевых показателей рейтинга Doing Business, индекса, который ведется Всемирным банком.
"Подключение к сетям-это ключевая составляющая индекса. А Украина по этому показателю отстает-подключение считается проблемным, и является тем фактором, из-за которого инвестор и не приходит. Что касается стоимости, при повышении ставки на старую базу активов RAB-регулирования до 7-8% цена подключения будет снижена. Подключение частично будет оплачиваться за счет оператора системы распределения, а не только потребителей. Поэтому, безусловно, в случае ставки хотя бы 7-8% на старую базу активов, будут такие позитивные изменения, как снижение стоимости подключения к сетям», - отметил Скульский.
ЕВА обратились к НКРЭКУ с просьбой способствовать пересмотру регуляторной нормы дохода на "старую" регуляторную базу активов и установить ее на уровне не менее 8%.
Отметим, ранее член Экспертного Совета при Минэнергетики Сергей Чех заявил, что НКРЭКП предлагает методологию RAB-тарифов с которой не будет инвестиций в сети.