Украина в июле 2020 года увеличила производство экологической и возобновляемой электроэнергии (из возобновляемых источников) до 16% по сравнению с 9,8% в июле 2019 года
Об этом говорится в отчете Министерства энергетики Украины.
Соотношение произведенной электроэнергии в Украине в июле по видам генерации следующее:
– возобновляемые источники энергии (солнечная, ветровая электроэнергия) - 9,5% (+5 п. п. к июню 2019 года);
- гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие станции - 6,5 % (+ 1,4 п. п.);
– атомные электростанции -50,5% (-1,8 п. п.);
– тепловые электростанции -31,9% (-4,6 п. п.);
- остальные -1,6% (+0,2 п. п.).
По итогу 7 месяцев 2020 года Украина произвела 12,7% экологической энергии (солнце, ветер, гидростанции и биостанции) против 8,9% в аналогичном периоде 2019 года.
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Напомним, все ядерное топливо Украина закупает у российской компании "ТВЭЛ" и американской Westinghouse. В свою очередь, производство электроэнергии из угля создает много вредных выбросов, что ухудшает ситуацию в экологии.
Страны Европы, в т. ч. Украина, наращивают производство зеленой электроэнергии из солнца и ветра, чтобы улучшить экологию и избавиться от необходимости покупать топливо за рубежом. При этом Россия, как ключевой экспортер угля и газа в страны ЕС, пытается сохранить свое экономическое и политическое влияние на Европу. Владимир Путин и российские пропагандисты неоднократно критиковали зеленую энергетику, говоря о якобы ее вреде.