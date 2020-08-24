Украина в июле 2020 года увеличила производство экологической и возобновляемой электроэнергии (из возобновляемых источников) до 16% по сравнению с 9,8% в июле 2019 года

Об этом говорится в отчете Министерства энергетики Украины.

Соотношение произведенной электроэнергии в Украине в июле по видам генерации следующее:

– возобновляемые источники энергии (солнечная, ветровая электроэнергия) - 9,5% (+5 п. п. к июню 2019 года);

- гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие станции - 6,5 % (+ 1,4 п. п.);

– атомные электростанции -50,5% (-1,8 п. п.);

– тепловые электростанции -31,9% (-4,6 п. п.);

- остальные -1,6% (+0,2 п. п.).

По итогу 7 месяцев 2020 года Украина произвела 12,7% экологической энергии (солнце, ветер, гидростанции и биостанции) против 8,9% в аналогичном периоде 2019 года.

Напомним, все ядерное топливо Украина закупает у российской компании "ТВЭЛ" и американской Westinghouse. В свою очередь, производство электроэнергии из угля создает много вредных выбросов, что ухудшает ситуацию в экологии.

Страны Европы, в т. ч. Украина, наращивают производство зеленой электроэнергии из солнца и ветра, чтобы улучшить экологию и избавиться от необходимости покупать топливо за рубежом. При этом Россия, как ключевой экспортер угля и газа в страны ЕС, пытается сохранить свое экономическое и политическое влияние на Европу. Владимир Путин и российские пропагандисты неоднократно критиковали зеленую энергетику, говоря о якобы ее вреде.